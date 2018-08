Lee Hae Chan, nuevo líder de The Minjoo

ⓒYONHAP News

El diputado nacional por séptima legislatura, Lee Hae Chan, ejecerá a partir de ahora como presidente del partido gobernante The Minjoo. Y muchos desean saber cómo cambiará la dinámica entre oficialismo y oposición, al ser Lee un peso pesado de la política surcoreana, ¿no?





Efectivamente. Pero, antes de hablar de lo que podría ocurrir en adelante tras la elección de Lee Hae Chan como nuevo dirigente de The Minjoo, cabe recalcar que es un político veterano con mucha experiencia, que ya lleva más de 30 años en este ámbito. Incluso ocupó cargos clave dentro del Gobierno, siendo primer ministro entre 2004 y 2006. Es también conocido extraoficialmente como el “líder de los políticos seguidores del difunto ex presidente Roh Moo Hyun“.





Considerando la enorme influencia de este político, hay quienes interpretan su elección como la expresión del deseo de los integrantes del partido oficialista de estar bajo un líder fuerte y carismático, ¿verdad?





Ciertamente se percibe tal deseo entre los miembros de The Minjoo, pues en el congreso nacional del sábado 25, Lee Hae Chan protagonizó una victoria aplastante en las elecciones internas a presidente de la formación, pese a los discursos que sus rivales emitieron enfatizando la necesidad de un cambio de generación. Tampoco fue suficiente, por lo visto, la crítica que existe contra Lee Hae Chan de que no promete nada nuevo para el futuro del partido o de la política surcoreana.





Pero, ¿a qué se debe esa aspiración de los integrantes de The Minjoo de desear un liderazgo fuerte para el partido?





Primeramente, se debe al reducido protagonismo del partido oficialista tras la entrada del Gobierno de Moon Jae In y al crecimiento del papel de la Casa Presidencial. En otras palabras, lo que desea The Minjoo es no dejarse opacar por el Ejecutivo del presidente Moon Jae In. Sin embargo, una razón más fuerte es la pérdida del apoyo popular que sufre en estos momentos, mientras la administración de Moon Jae In también protagoniza un descenso en cuanto a tasas de respaldo ciudadano por políticas económicas, que han fracasado en paliar la crisis de empleo y en reducir la brecha entre ricos y pobres. Y ante esta situación, el nuevo dirigente de The Minjoo, Lee Hae Chan, adelantó en su discurso de aceptación que se centrará principalmente en proponer políticas para mejorar la economía popular y promover la cooperación suprapartidista con la oposición.