La Bienal de Gwangju exhibirá pinturas norcoreanas

Veintidós pinturas norcoreanas llegaron el pasado miércoles a Corea del Sur para ser exhibidas ante el público surcoreano en la Bienal de Gwangju, que se inaugurará el 7 de septiembre. Las obras de arte de Corea del Norte fueron llevadas a Seúl a principios de agosto para trabajos de montaje y enmarcado antes de ser enviadas a Gwangju, ciudad anfritriona del mayor evento cultural de Asia. La exposición de las pinturas del Norte se realizará en el Centro de Cultura de Asia de Gwangju bajo el título "Arte de Corea del Norte: Realismo Paradójico", como una de las siete secciones de la exposición de arte temático "Fronteras Imaginadas". El segmento norcoreano contará con la participación de 32 pintores norcoreanos -incluidos Choe Chang Ho y Kim In Sok- que dibujaron colectivamente seis grandes cuadros. No obstante, resulta poco probable que se concrete una visita a Gwangju de los pintores norcoreanos, ya que Pyongyang aún no ha respondido a las invitaciones de los organizadores del evento.