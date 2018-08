Canciones sobre pájaros

El dramaturgo belga Maurice Maeterlinck escribió en 1908 una obra teatral llamada “El pájaro azul”, que trata de una pareja de hermanos pobres llamada Mytyl y Tytyl que van en busca de un pájaro azul, que simboliza la felicidad. Los pequeños conocen el reino de los sueños, el palacio de la felicidad y el país del futuro, entre otros muchos lugares maravillosos, donde viven toda clase de aventuras. Al final vuelven a casa sin haber encontrado el pájaro azul, pero entonces descubren que esa ave había estado siempre en su hogar. La obra transmite el mensaje de que la felicidad se encuentra en las cosas simples, sobre todo, en el amor de la familia. En Corea, en cambio, el pájaro azul representa la esperanza, pues es el mensajero de las buenas noticias. Existe un antiguo poema sijo que habla de esta ave y dice así: “Pájaro azul, gracias por traerme noticias de mi amado. / ¿Cómo has podido volar tantas millas sobre el mar? / ¿Cómo supiste de los sentimientos que lo embargaban?”. Los invito, pues, a disfrutar de una versión musicalizada de este poema:

“Pájaro azul” (gagok femenino) – Kim Yeong Ki





Desde antiguo los pájaros han sido considerados como criaturas muy inteligentes que conectan el mundo celestial con el mundo humano. Por esta razón, existen muchísimos cuentos folklóricos y canciones tradicionales que tienen como protagonistas a las aves. Por ejemplo, en el pansori “La canción del palacio submarino” hay un episodio en el que los pájaros compiten para ocupar el sitio de honor en la reunión. Es la primera escena que contempla la tortuga marina en tierra firme, a donde ha venido para encontrar un hígado de liebre que cure al dragón rey del mar. El ave fénix es el primero en tomar la palabra y sostiene que se merece el sitial de honor por ser la más noble de la especie, ya que su canto anuncia la llegada de los grandes reyes y los hombres santos. Pero le interrumpe el cuervo, quien se jacta de ser símbolo del amor filial hacia los padres y de que él y sus hermanos crearon el puente que une la Vía Láctea y permite que los enamorados Gyeonwu y Jiknyeo se reúnan una vez al año. De inmediato la lechuza refuta diciendo que el canto de los cuervos es siniestro y de mal agüero y que por eso la gente les tira piedras para espantarlos. Da risa ver a los pájaros discutiendo para ver quién es el mejor, pero la escena es una clara sátira de las peleas triviales en las que se enzarzan los seres humanos.

“Discusión de las aves por el sitial de honor” (“La canción del palacio submarino) - Nam Hae Sung y Kim Cheong Man





De todas las canciones folklóricas en las que aparecen aves, seguramente la más conocida es “Sae taryeong” o “La canción de los pájaros”, que es originaria del sur de la península coreana. La canción enumera todas las aves del país: desde la golondrina, que regresa cada año en primavera, hasta el ave fénix, que es un ave mitológica, pasando por las grullas, los gansos, los cuclillos, los pájaros azules, el ibis, etc. También nombra aves que no son tan comunes, como la aguzanieves o el águila. Además de describir su aspecto y su canto, las relaciona con las emociones y los avatares de la existencia humana. Escuchando con detenimiento la letra, uno no puede evitar admirarse de la capacidad de observación y del gran amor que profesaban los antiguos hacia la naturaleza.

“La canción de los pájaros” - Min Eun Gyeong y AUX