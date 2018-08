Turbulencias en el panorama de la península coreana

ⓒYONHAP News

Turbulencias se detectan en el panorama actual de la península coreana debido a la incomodidad expresada por Estados Unidos sobre el progreso de los intercambios intercoreanos; y mientran permanecen estancadas las negociaciones nucleares entre Estados Unidos y Corea del Norte, hechos no muy favorables han surgido, opacando incluso el plan de las dos Coreas de celebrar una cumbre entre sus líderes en septiembre.





Así es. Algunos de esos hechos son la cancelación del viaje del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, a Pyongyang y la alocución del jefe del Pentágono, James Mattis, que fue interpretada como que Washington podría reanudar los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, pese a las aclaraciones posteriores de las autoridades del Gobierno de Estados Unidos de que el secretario de Defensa no dijo implícitamente ese mensaje, pues no hay nada decidido sobre las maniobras que Washington y Seúl acordaron suspender. Considerando que Pyongyang reacciona con gran nerviosismo a estos entrenamientos militares, la intervención de Mattis, por mucho que aclare que fue mal interpretada, podría molestar a Corea del Norte y no favorecería en nada al desarrollo de las negociaciones nucleares.





Asimismo es un factor incómodo que Estados Unidos no esté del todo contento por la intensificación de la cooperación y los intercambios entre las dos Coreas, ¿no?





Definitivamente. Y ese descontento se nota en la actitud que Washington muestra a los proyectos de cooperación intercoreana en marcha, como la inauguración de una oficina de enlace en el Complejo Industrial de Gaesong, para lo que es necesario que Estados Unidos apruebe la no aplicación de sus sanciones contra Corea del Norte al envío de energía y otros materiales indispensables para la administración de dicha oficina. Por lo pronto, el Gobierno estadounidense mantiene una postura en sumo pasiva respecto a este asunto, pues dio una respuesta teórica al adelantar que analizará el caso y determinará si tal proyecto de cooperación va en contra de su programa de sanciones.





¿Y acaso porque está reacio Estados Unidos sobre el progreso de las relaciones intercoreanas, se alude incluso a la posiblidad de postergar la cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae In y el dirigente norcoreano Kim Jong Un, programada para septiembre?





Eso parece. En todo caso, ayer miércoles 29, la ministra de Exteriores surcoreana Kang Kyung Wha comentó que Estados Unidos comprenderá que la organización de una nueva cumbre intercoreana acata la Declaración de Panmunjeom y que esa reunión de líderes se celebrará tal y como está previsto en septiembre en la ciudad de Pyongyang. Claro está, hay quienes sobrentienden la declaración de la canciller como que en efecto existe un cierto malentendido entre Seúl y Washington, pues de no existir ninguno no habría expresado que Estados Unidos “comprenderá” la postura de Corea del Sur, sino que asentiría al respecto.