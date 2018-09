Corea en los JJAA Yakarta-Palembang 2018

ⓒYONHAP News

Los Juegos Asiáticos se clausuraron y Corea del Sur se convirtió la tercera nación con más medallas del certamen. Acumuló 49 medallas de oro, ¿verdad?





Sí y adicionalmente recaudó 58 medallas de plata y 70 de bronce, para ocupar así el tercer lugar del medallero general tras China y Japón.





Un resultado meritorio, ¿no?





Definitivamente. Sin embargo, eso no borra la decepción que sienten algunos aficionados que confiaron en que la selección nacional alcanzaría sin mucha dificultad la meta propuesta inicialmente de conquistar 65 medallas de oro y ascender al segundo puesto del medallero general de los Juegos Asiáticos por sexta edición consecutiva.





¿Y cómo analizan esas personas las causas de ese desempeño de Corea del Sur, según ellos, insuficiente en Yakarta-Palembang 2018?





En primer lugar, señalan que los deportistas surcoreanos ya no ostentan su supremacía en aquellas modalidades en las que eran indiscutiblemente los números uno, no solo de Asia, sino del mundo, como lo es el taekwondo y el tiro con arco. Sin embargo, el análisis es que ello no se debe tanto a un retroceso de la capacidad o del rendimiento de los atletas, lo que ha sucedido más bien es la mejora en general del nivel competitivo de los deportistas de la mayoría de los países asiáticos dedicados a esas disciplinas. El problema es que esta “nivelación ascendente“ en ciertos deportes ha coincidido con el desempeño poco satisfactorio de Corea del Sur en los llamados deportes básicos, como atletismo y natación.





Pero, el bajo nivel del atletismo y de la natación coreana es un reto que data de mucho tiempo atrás...





Es verdad. En todo caso, en estos Juegos Asiáticos, el problema se notó con mayor claridad, al obtener tan solo un oro en atletismo y otro en natación, mientras que el total de medallas doradas que estaban en juego en esas disciplinas era de 48 y 41 respectivamente. En este contexto, la opinión mayoritaria es que la tarea más acuciante es cambiar la cultura que prevalece en el sector deportivo y también entre la gente común y corriente de priorizar unas modalidades y menospreciar otras.