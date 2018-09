Nuevas medidas para estabilizar el mercado inmobilario

ⓒ KBS News

El Gobierno de Corea adoptó el 2 de agosto de 2017 una serie de medidas dirigidas a estabilizar el mercado de bienes raíces. Ha pasado un año, y las autoridades coreanas han vuelto a lanzar otro paquete de medidas adicionales para calmar el mercado ante la subida de precios de las viviendas en Seúl y provincias circundantes. Estas señales de sobrecalentamiento del mercado inmobiliario derivan de la falta de cooperación entre el gobierno central y los regionales; y también de la abundancia de liquidez. Es extraño que los precios de las viviendas aumenten cuando la economía atraviesa dificultades, y es porque en el mercado circula gran cantidad de dinero por las políticas gubernamentales de impulsar el empleo y bienestar. Eso ha llevado a muchos a apostar por la inversión inmobiliaria para salvar y proteger su patrimonio. Las nuevas políticas inmobiliarias del Gobierno buscan controlar la demanda y para ello han designado 4 distritos de Seúl como nuevas zonas de especulación inmobiliaria, que ya ascienden a 15 en la capital. El precio de las viviendas de las cuatro localidades designadas como zonas de especulación inmobiliaria, Jongro, Jungu, Dongdaemun y Dongjak, registraron en julio un aumento de un 0,5%, respecto al mes anterior. En la provincia de Gyeonggi, fueron incluidos también la ciudad de Gwangmyung y Hanam en la lista de zonas de especulación inmobiliaria. En esta línea, se prevé que en dichas áreas endurezcan los requisitos de los préstamos hipotecarios y la compraventa de los derechos de propiedades inmobiliarias. Otro método del Gobierno para enfriar el mercado de bienes raíces ha sido ampliar el suministro de viviendas. Así, anunció que construirá más de 300.000 nuevos apartamentos en 30 terrenos públicos de Seúl y aledaños. En otras palabras, la política inmobiliaria actual no solo limitará la demanda, sino que también ampliará la oferta para estabilizar el mercado de inmuebles. Sin embargo no todos comparten esa opinión, pues también hay gran escepticismo frente a las nuevas medidas inmobiliarias. Las recientes medidas inmobiliarias no son tan fuertes como las del 2 de agosto del año pasado y los nuevos planes para controlar la demanda y oferta podrían tener efectos limitados en el mercado. Además, expertos indican que resultará en vano ampliar la oferta de viviendas si no ha sido posible frenar la especulación inmobiliaria. Ante estas preocupaciones, el Gobierno anunció que vigilará el comportamiento del mercado y, de ser necesario, adoptará medidas adicionales tanto financieras como fiscales para combatir la especulación en el sector de los bienes raíces.