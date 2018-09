Yeom Sang Seop, “Dos bancarrotas”

Entrevista con el profesor de literatura coreana Bang Min Ho de la Universidad Nacional de Seúl:

Es importante que el relato fuera publicado en agosto de 1949. Tras la liberación de la dominación japonesa en 1945, se constituyeron dos gobiernos en la península coreana en 1948: la República Democrática Popular de Corea al norte y la República de Corea al sur. Es decir, se resolvió la cuestión política e ideológica y la gente se abocó a buscarse una forma de vida. Como las cosas estaban muy difíciles, empezó a imperar la actitud de medrar a toda costa y sin ninguna consideración hacia el prójimo. Yeom Sang Seop supo ver y reflejar en su relato el egoísmo y la codicia de la gente durante esos años.









Jeongnye y su madre están al frente de una pequeña papelería ubicada en las inmediaciones de una escuela primaria y un colegio secundario, pero sufren el acoso de Kim Ok-im y de un director de escuela jubilado que se han erigido en prestamistas y planean quedarse con la tienda.









La madre de Jeongnye no podía hablar de la indignación. Se le encogía el corazón de pensar que no solo quebraría la tienda sino que hasta perdería la casa, que era lo único que les quedaba. Antes nunca había tenido deudas, pero comenzó el negocio porque no podía quedarse de brazos cruzados mientras su marido estaba sin trabajo. Al pensar que entre los 300.000 wones del banco, los 220.000 wones de Ok-im y los 50.000 wones del director de escuela jubilado cargaba en total con una deuda de nada menos que 570.000 wones, no lograba conciliar el sueño y todo le parecía tan oscuro que hubiese querido suicidarse tomando lejía.





정례 어머니는 기가 막혀 말이 나오지를 않았다.





이러다가는 이 구멍가게나마 들어먹고

집 한 채 남은 것마저 까별려지지나 않을까 하는 생각을 곰곰하면

가슴이 더럭 내려앉는 것이었다.





평생에 빚이라고는 모르고 지냈는데

펀펀히 노는 남편만 바라보고 있을수가 없어서 시작한 노릇이라

은행에 삼십만 원이 그대로 있고

옥임이에게 이십이만원,

교장 영감에게 오만원,

도합 오십칠만원 빚을 어느덧 걸머지고 앉은 생각을 하면

밤에 잠이 아니 오고

앞이 캄캄하여 양잿물이라도 먹고 싶은 요사이의 정례어머니다.









La madre de Jeongnye sufre bancarrota económica, pero la de su amiga Kim Ok-im es bancarrota moral. ¿Cuál de las dos es peor? A pesar de los años transcurridos, historias similares a ésta siguen repitiéndose en el mundo.









Autor:

Yeom Sang Seop nació en Seúl en 1897 y falleció en 1963. Debutó como escritor en 1921 con el cuento “La rana de la sala de especímenes”. Fue uno de los primeros novelistas realistas y naturalistas de Corea. Recibió el premio de literatura Asia Libre y el premio de la Academia Nacional de las Artes. Publicó “Dos bancarrotas” en 1949.