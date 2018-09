Yeongwol, pueblo natal de Kim Satgat

ⓒ KBS

En el condado de Yeongwol, provincia de Gyeonggi, hay un área llamada Kimsatgat-myeon. Esta área fue bautizada con el apodo de Kim Byeong Yeon, considerado el mejor poeta que satirizaba los aspectos irracionales y corruptos de la sociedad de Joseon con sus versos. Nacido en 1807 en la provincia de Pyongan, Kim se mudó furtivamente a una zona montañosa en Yeongwol con su madre cuando tenía cinco años. Es que su abuelo Kim Ik Soon, gobernador de Pyongan, se rindió demasiado fácilmente a la milicia formada para un levantamiento popular y el rey, enfadado, ordenó matar a toda su familia. Así, el pequeño Byeong Yeon creció bajo la tutela de su madre y el año en que cumplía 20 años, se presentó a un examen organizado por el condado de Yeongwol para seleccionar funcionarios. El tema del ensayo que le tocaba escribir era “el delito de traición de Kim Ik Soon”. Sin saber que era su abuelo, Byeong Yeon le criticó severamente en el ensayo, y quedó en primer puesto. Solo después de llegar a casa y escuchar la historia de su familia contada por su madre, el joven supo que había criticado a su propio abuelo y desde entonces, durante varias décadas, vagó por toda Corea con un sombrero cónico de junco para cubrir su rostro, avergonzado de sus actos, razón por la que es popularmente conocido por el sobrenombre de Kim Satgat, pues satgat es el nombre de ese sobrero en coreano. Pasó a mejor vida en Hwasun en Jeolla del Sur, y posteriormente, su segundo hijo trasladó su tumba a Yeongwol, su segundo pueblo natal.





Hoy en día, su tumba y los alrededores se han convertido en un sitio histórico donde se erige una estatua de Kim Satgat, con el típico sombrero cónico de junco en la cabeza y un bastón de bambú en la mano. Asimismo, hay monumentos en los que han sido grabadas algunas de sus poesías más destacadas. Si caminan aproximadamente 1,8km desde la tumba a lo largo de la cuesta del monte Madae, encontrarán la casa donde nació el poeta itinerante. La casa de Kim Satgat se encuentra situada en la mitad de la ladera montañosa. El camino es bastante llano y no tiene nada de particular, a excepción de una cosa: al lado del camino fluye un arroyuelo muy sinuoso que sirve como límite entre Gangwon y Chungcheong del Norte. Por tanto, durante esa corta caminata de 1,8km, uno no puede evitar ir y venir entre las dos provincias varias veces, tal y como el poeta deambuló por todo el país.

Cuando lleguen a la casa natal de Kim Satgat no se asusten al ver a un señor vestido de hanbok con un sombrero de junco en la cabeza y un bastón de bambú en su mano derecha. Es el comentarista cultural Choi Sang Rak, quien les dará a conocer la historia y la cultura de Yeongwol.