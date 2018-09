La descripción de paisajes

Hay una parte en el pansori “La canción de Sim Cheong” que describe los paisajes que se contemplan desde el barco que transporta a Sim Cheong hasta alta mar, donde será sacrificada al rey dragón del mar. Hasta el día de su partida Sim Cheong no se atreve a decirle a su padre ciego que se ha vendido como presa de sacrificio para que él recupere la vista y le miente diciendo que se irá a vivir con una familia noble que la ha adoptado como hija postiza. No es difícil imaginar la infinita tristeza que debió sentir Sim Cheong cuando contemplaba los bellos paisajes desde el barco mientras iba de camino a su muerte, dejando completamente solo a su padre ciego.

Fragmento de “La canción de Sim Cheong” - Seong Chang Soon





El pasaje del pansori “La canción de Sim Cheong” que acabamos de escuchar es conocido también con el nombre de “Sosang palgyeong” 소상팔경, que son los ocho paisajes más hermosos y espectaculares que se encuentran en un lugar en China en donde confluyen dos ríos al sur del lago Dongting, en la provincia de Hunan. Entre las vistas, se describe una aldea en la montaña envuelta en la bruma azul, el repicar de la campana de un templo budista en la tarde de niebla, el atardecer cayendo sobre una aldea pesquera, los barcos retornando al puerto, etc. Son descripciones que despiertan en los oyentes el deseo de viajar y ver los paisajes con sus propios ojos. Pero ¿cómo podrían no ser memorables estas escenas cuando se sabe que son lo último que se verá antes de morir? Ahora les invitamos a escuchar un antiguo poema chino titulado “En la torre de la grulla amarilla” que fue adaptado al coreano como canción. Dice así: “El hombre viejo se ha ido montado en una grulla amarilla / dejando vacía la torre en la tierra. / Una vez que parte, ya no regresa la grulla amarilla. / Solo quedan las nubes blancas flotando mil años”.

“Ujojireumsijo seog-iniseung” – Kim Byeong Oh





La llamada “Torre de la Grulla Amarilla” está ubicada en Wuhan, en la provincia de Hubei, China, y está considerada como una de las cuatro torres más bellas de China Meridional. Dicen que había una pequeña posada en este lugar y un día llegó un hombre sabio y pintó una grulla amarilla en una de las paredes. La pintura era tan vívida que venían personas de todas partes a verla. Diez años después, dicen que apareció un anciano y que se montó en la grulla amarilla de la pintura para volar al cielo. El dueño de la posada construyó un pabellón para conmemorar el extraordinaro suceso. La estructura fue renovada periódicamente con el paso de los años y ahora se levanta en Wuhan como una magnífica torre de cinco pisos. Otra anécdota sobre el lugar dice que el celebrado poeta Li Taibai visitó la torre con la intención de escribir un poema, pero al constatar que ya se habían escritos magníficos poemas, fue a ver la Torre Fénix y dejó una composición admirable sobre ella. Li Taibai es uno de los poetas más famosos de China y algunos de sus versos aparecen citados en las canciones folklóricas coreanas.

“Yukjabaegi / Samsaneun banrak / Gaegori taryeong” – Ahn Suk Sun