Las dos Coreas abren una oficina de enlace en Gaesong

El viernes 14 fue inaugurada la oficina intercoreana de enlace, tal y como los mandatarios de las dos Coreas acordaron mediante la Declaración de Panmunjeom adoptada durante la cumbre intercoreana del 27 de abril.





Originalmente, la oficina iba a inaugurarse en agosto, pero no pudo concretarse por si la apertura pudiera violar las sanciones contra Corea del Norte de la ONU. Corea del Sur necesitaba tiempo para consultar y llegar a un acuerdo con Estados Unidos al respecto, sobre todo por los problemas que podría suponer el suministro de petróleo por parte de Corea del Sur para esa oficina, ubicada en la ciudad norcoreana de Gaesong. Entonces, el Departamento de Estado estadounidense dijo que iba a estudiar a fondo si esa decisión violaba o no las resoluciones contra el país norcoreano. En respuesta, el Gobierno surcoreano destacó que establecer la oficina no violaría las sanciones pues no ejercería funciones de índole política. Además, adoptó medidas sustanciales para evitar nuevas controversias, sustituyendo por electricidad el petróleo que iba a suministrar para mantener el edificio donde se instalaría la oficina.





¿Habría otros motivos por los que Washington pudiera estar en contra de la creación de una oficina de enlace entre las dos Coreas?





Sí. Supuestamente a Washington no le venía muy bien que la relación entre las dos Coreas mejorase drásticamente sin que el Norte adoptara medidas concretas sobre desnuclearización. Al respecto, el Departamento de Estado estadounidense trató de recordar al Gobierno surcoreano el comentario que una vez hizo el presidente Moon Jae In, sobre que los lazos intercoreanos no podrían mejorar al margen del problema nuclear norcoreano. Asimismo, afectó la cancelación del viaje de Mike Pompeo, secretario de Estado de Washington, a Corea del Norte, previsto para junio.





Obviamente, la apertura de una oficina de enlace no podía quedar al margen de las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington…





Claro. Por suerte, la situación mejoró al establecerse la fecha de la tercera cumbre intercoreana, tras la visita del enviado especial de Moon Jae In a Corea del Norte, y también después de que el líder norcoreano Kim Jong Un enviara una nueva carta al mandatario estadounidense Donald Trump, solicitando una segunda cumbre entre ambos.