ⓒYONHAP News

La oficina intercoreana de enlace cuya instalación estipula la Declaración de Panmunjeom, fue inaugurada el viernes 14 de septiembre para cumplir las siguientes funciones: actuar como el canal oficial de negociación y contactos entre las dos Coreas, apoyar los intercambios civiles y facilitar los viajes transfronterizos.

La oficina intercoreana de enlace comenzó a operar tras una ceremonia de apertura, oficiada en presencia de importantes personalidades de Corea del Sur y Corea del Norte, como el ministro de Reunificación surcoreano Cho Myoung Gyon y el director del Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria norcoreano Ri Son Gwon. Fueron también éstos los que firmaron en el acto el Acuerdo sobre la constitución y administración de la oficina de enlace.

Ocupando el edificio que antaño fue usado por la Oficina para la Cooperación e Intercambio Intercoreanos dentro del Complejo Industrial de Gaesong, la oficina de enlace será el canal para las consultas generales entre Seúl y Pyongyang, que otorgaron al cargo de director un rango viceministerial. Aquí es importante aclarar que hay dos directores de la oficina intercoreana de enlace, uno que representa al Sur y el otro al Norte. El director surcoreano es el viceministro de Reunificación Chun Hae Sung. Este funcionario se encargará de las reuniones semanales que las dos Coreas mantendrán regularmente y de las consultas que vayan surgiendo en el futuro. En otras palabras, ejercerá el papel de “negociador permanente” en asuntos intercoreanos en general.

La oficina de enlace guarda un gran significado en el sentido de que su inauguración constituye el establecimiento de una institución permanente de diálogo y negociación entre las dos Coreas. Cabe recordar que hasta ahora los contactos intercoreanos se entablaban mediante el canal de contactos de Panmunjeom y las líneas de comunicación directa entre los ejércitos. Sin embargo, nunca han servido más que para avisos y simples intercambios de recados, y eso si no quedaban bloqueados cuando se agravaban las relaciones entre Seúl y Pyongyang. La diferencia entre éstos y la recientemente estrenada oficina de enlace en Gaesong es que la última permite a las dos Coreas comunicarse entre sí las 24 horas, los 365 días del año, siendo un canal estable de contactos bilaterales. Es más, la visión del Gobierno surcoreano es convertirla en un futuro no muy lejano y considerando el progreso de las relaciones intercoreanas, en la representación permanente de Corea del Sur ante Corea del Norte y viceversa. Para materializar dicha visión, no obstante, es prioritario que las gestiones y la operación de la oficina de enlace entren en órbita. Sobre todo es necesario solucionar la polémica en torno al envío de petróleo y otros materiales desde el lado sureño para su mantenimiento, generada antes de la apertura de la oficina de enlace al cuestionarse si el envío de esos suministros no iría en contra de las sanciones internacionales contra el régimen de Pyongyang. En particular, Estados Unidos se mostró un tanto reacio a la idea, máxime al considerar insuficientes las acciones tomadas por Corea del Norte para la desnuclearización. Estos antecedentes permiten deducir que si la desnuclearización norcoreana avanza como todos desean, la oficina intercoreana de enlace operará y evolucionará tal y como espera el Gobierno surcoreano; pero si por lo contrario surgen complicaciones en ese proceso, la subsistencia de la oficina en sí peligraría.