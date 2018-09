La chica pecadora (Después de mi muerte)

“Una película sobre el sentimiento de culpa y su impacto”





Argumento





Tras la súbita desaparición de una compañera de clase, Yeonghe, que fue la última persona con quien estuvo esa compañera antes de desvanecerse, es señalada como posible culpable de lo ocurrido. Lo peor es que las sospechas sobre ella aumentan al acosarle la madre de la desaparecida queriendo conocer, tanto las circunstancias, como las razones de la desaparición, la Policía que se aboca a la investigación -al concluir ya desde un comienzo que no se trata de de un caso de desaparición sino de asesinato-, otra compañera de clase que esconde los secretos de la desaparecida, y la dirección del colegio que desea tapar este caso lo antes posible para proteger la reputación de la escuela. Así en esta situación donde es objetivo de todas las sospechas, Yeonghe tiene que probar su inocencia….





Comentario





La película danesa The Hunt de Thomas Vinterberg -un estreno de 2012- versa sobre un hombre de mediana edad que a partir de la mentira de una niña empieza a ser acosado por la comunidad a la que pertenece. Y es la obra que muchos espectadores recuerdan al ver la película independiente La chica pecadora o Después de mi muerte, según la traducción al español de su título para el mercado internacional After My Death, un film que narra la historia de una estudiante de bachillerato de la que todas las personas que la rodean sospechan que tiene ver con la desaparición de una amiga, por el simple hecho de que fue la última persona con quien estuvo la desaparecida. Ciertamente, los argumentos de estas dos cintas guardan muchas similitudes. Sin embargo, son en esencia distintas, ya que mientras The Hunt ilustra la ardua lucha de un hombre por mantener su dignidad como ser humano y demostrar su inocencia, La chica pecadora o Después de mi muerte resalta la irreparable situación de una adolescente que opta por la autodestrucción.





El largometraje La chica pecadora del director Kim Ui Seok es una película que incomoda profundamente al espectador. Desde el punto de vista narrativo y de la calidad de la actuación de los protagonistas, es una obra cinematográfica de lo más interesante y que emite un intenso mensaje. Mantiene de principio a fin un ambiente oscuro y denso, marcado por las técnicas de dirección que el realizador importa del género de misterio para introducir elementos de suspense en la trama e incrementar la tensión.





En el film, quien es foco de atención mientras no surgen pistas sobre la desaparición, es el personaje de Yeonghe. Sin embargo, esa atención se deriva de la sospecha y la ira del colectivo que le rodea, en el que se incluye la Policía, que sin esforzarse por conocer el paradero de la desaparecida concluye precipitadamente que se trata de un caso de suicido u homicidio, la administración del colegio que presiona a Yeonghe para que asuma sola la responsabilidad y así evitar las desventajas que podría sufrir la escuela, la madre de la desaparecida que culpa a Yeonghe de todo, y las otras compañeras de clase entre quienes la sospecha se intensifica y que hasta ejercen violencia física contra Yeonghe. Aquí lo interesante es que las personas que acosan a Yeonghe son personas que ignoraban a la desaparecida y que no tenían el mínimo interés por ella. Personas en quienes se amplifica el sentimiento de culpa ante la incómoda situación creada tras la desaparición. No obstante, esa culpabilidad no se traduce en autoreflexión o arrepentimiento, sino en la búsqueda de alguien en quien echar la culpa y convertir en objeto de esa ira colectiva. Así, la película enuncia que la locura colectiva puede originarse de un sentimiento de culpa y que de ahí no se desprenden siempre acciones positivas, sino que a menudo se cometen maldades.





La inestable psicología de los personajes es lo que marca La chica pecadora o Después de mi muerte, que al retratar la lucha solitaria de Yeonghe contra la violenta reprensión de quienes la rodean parece una película de misterio -llena de intrigas y tensión emocional- pero que desde la extrema decisión que toma Yeonghe se transforma en un profundo y satírico drama psicológico. Y cuando se revela la verdad sobre la desaparición, Yeonghe y sus compañeras de clase, el film muestra cómo la inocencia y la sensibilidad de personas aún no manchadas por la cruda realidad y la supervivencia del día a día pueden ser tergiversadas en un mundo plagado de prejuicios. Sin embargo, el film tampoco presenta a Yeonghe como la víctima o una persona sin malicia. Todo lo contrario. En las escenas en las que induce a otros a la autodestrucción tras expresar su enojo hacia su compañera desaparecida y actuar con egoísmo, el público llega a pensar que Yeonghe es en realidad “la mala de la película”. Así, La chica pecadora o Después de mi muerte del director Kim Ui Seok expone el impacto que el sentimiento de culpa puede tener en las personas, al tiempo de plantear una pregunta básica sobre la naturaleza del ser humano.





Director: Kim Ui Seok

Elenco: Jeong Yeo Bin, Seo Yeong Hwa, Go Won Hee

Género: Drama-Misterio

Página web: -

Duración: 113 minutos

Año de estreno: 2018





Apto para mayores de 15 años