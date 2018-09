Ssangyong Motor lidera los SUV

ⓒ SSANGYONG MOTOR COMPANY

Ssangyong Motor, presentó su cuarto modelo de SUV, el Rexton Sport seguido del Musso, Actyon y Korando. A diferencia del estilo deportivo y urbano de los previos, la cuarta generación impresiona por utilidad, seguridad y lujo, características que han fascinado a los clientes y han creado una demanda constante en el mercado. Pese a las dificultades por las que atraviesa en estos días la industria automotriz coreana, Ssangyong Motor avanza con fuerza en el mercado con su lujoso e imponente Rexton Sport. El nuevo SUV de la automotriz coreana registra ya 20.000 unidades vendidas en seis meses desde su lanzamiento, en enero del año en curso. Cabe destacar también que el todoterreno G4 Rexton, lanzado en 2017, obtuvo diversos premios de diseño, seguridad y tecnología, siendo galardonado este año con el Premio a la Innovación de Confianza de Corea.





La automovilística coreana ha sido desde su inicio especialista en SUV. Esta firma coreana nació en 1962 con el nombre de Ha Dong-hwan Motor. Comenzó a exportar autobuses a Vietnam en 1967 y posteriormente a desarrollar jeeps en 1974. Empezó a ser reconocida por sus todoterrenos en 1983 cuando lanzó al mercado Korando, nombre que proviene de “Korea Can Do” o “Corea puede hacerlo”. La empresa renació con el nombre de Ssangyong Motor en 1988, al ser adquirida por el Grupo Ssangyong. Al introducir tecnología de Mercedes Benz fue presentando varios modelos de vehículos como el Musso y New Korando, esbozando una nueva era de turismos y todoterrenos coreanos. Sin embargo, Ssangyong Motor fue adquirida por el grupo automovilístico Mahindra de India tras sufrir dificultades por la crisis asiática financiera de fines de los noventa. Incluso en ese periodo de turbulencias el fabricante coreano se centró en mantener y mejorar la calidad de sus autos. El lanzamiento del Korando C en 2011 cambió el rumbo de la compañía hacia el éxito y más todavía cuando presentó el pequeño SUV Tivoli en 2015. Ahora, la compañía coreana confía en recuperar la gloria del pasado y volver a ser en una marca líder a nivel internacional entre los vehículos utilitarios deportivos.