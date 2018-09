Cho Se Hui : “El enano”

ⓒ Getty Images Bank





La gente llamaba enano a mi padre. Y en efecto, lo era. Lamentablemente solo estaban en lo cierto en ese aspecto, pero en lo demás se equivocaban por completo. La gente que vive en el paraíso no piensa en el infierno, pero nosotros cinco vivíamos en el infierno y pensábamos todo el tiempo en el paraíso. No pasaba un solo día que no pensáramos en él, pues estábamos hartos de la vida que llevábamos. Vivíamos en constante guerra y la perdíamos todos los días. Aún así, mi madre lo sobrellevaba muy bien, pero lo que ocurrió esa mañana fue demasiado difícil de soportar.





사람들은 아버지를 난장이라고 불렀다.

사람들은 옳게 보았다.

아버지는 난장이였다.

불행하게도 사람들은 아버지를 보는 것 하나만 옳았다.





우리의 생활은 전쟁과 같았다.

우리는 그 전쟁에서 날마다 지기만 했다.

그런데도 어머니는 모든 것을 잘 참았다.

그러나 그 날 아침 일만은 참기 어려웠던 것 같다.









Así comienza el cuento “El enano” del escritor Cho Se Hui. Ese hecho tan difícil de soportar fue la llegada de un aviso de demolición del domicilio donde vivía Kim Bul-yi, que era el nombre del jefe de esta familia.









Entrevista a la crítico lietaria Jeon So Yeong:

La acelerada industrialización y la presencia de un gobierno dictatorial causaron varios problemas sociales en los años 70. En especial, la pobreza y la desigualdad social acentuaron el sufrimiento de la clase obrera. El relato “El enano” de Cho Se Hui revela las sombras de esa década, pero no lo hace de forma abierta sino mediante tristes y bellas fantasías, con un estilo narrativo muy peculiar. Este cuento inauguró el subgénero literario de la narrativa obrera que floreció en la década de los 80.









-¿No trabajó nunca en su vida? - preguntó un día Jiseob.

-¿Qué dices? Todos en mi familia hemos trabajado. Mucho – respondió mi padre.

-¿Y no ha hecho nunca nada malo? ¿No ha quebrantado la ley?

-No, nunca.

-¿Y cómo puede vivir así? Algo anda muy mal, ¿no le parece? ¿No cree que todo es muy injusto? Es tiempo de dejar esta tierra muerta.

-¿Dejar esta tierra? ¿Y a dónde iría?

-¡A la luna!





“아저씨는 평생 동안 아무 일도 안 하셨습니까?”

“일을 안하다니? 우리 식구 모두가 열심히 일했네”

“그럼 무슨 나쁜 짓을 하신 적은 없으십니까? 법을 어긴 적 없으세요?“

“없어”

“그런데 이게 뭡니까? 뭐가 잘못된 게 분명하죠?

불공평하지 않으세요? 이제 이 죽은 땅을 떠나야 됩니다“

“떠나다니? 어디로?”

“달나라로!”









Autor:

Cho Se Hui nació en Seúl en 1942. Debutó como escritor en 1965 con el relato “El buque bandera sin velas”. En 1976 publicó “El enano” y en 1979 ganó el Premio de Literatura Dong-in, entre otros galardones.