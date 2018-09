GOT7 graba el tema principal de su álbum en cuatro idiomas

El grupo masculino GOT7 ha grabado la canción principal de su tercer álbum regular ‘Present: YOU’ en cuatro diferentes idiomas. En el showcase del álbum celebrado el lunes 17 en un hotel en Seúl dio a conocer los motivos.

El líder, Jinyoung, dijo que los encuentros que mantuvo con sus fans en el marco de las giras mundiales le llevaron a pensar la mejor manera de acercarse más a sus seguidores y comunicarse mejor con ellos. Y llegó a la conclusión de que cantaría en el idioma de sus fans.

Al respecto otro de los integrantes, Jackson, expresó que era un reto difícil, pero al mismo tiempo divertido. Añadió que no le costó mucho cantar en chino, inglés y coreano, ya que habla esos tres idiomas muy fluidamente, pero le costó mucho el español. Otro integrante, JB, también dijo que seguía haciendo preguntas sobre cómo pronunciar español pues no conoce el idioma. GOT7 celebra su comeback seis meses después de lanzar su último mini álbum ‘Eyes on you’ en marzo de este año.