YG lanzará un programa de audición para una banda de chicas

YG Entertainment lanzará un programa televisivo de audición para seleccionar a las componentes de un nuevo grupo de chicas. El programa estará dirigido por Go Ik Jo, ex productor del canal musical Mnet, quien dirigió varios programas populares tales como ‘Show me the money’, ‘Raperos superiores’ y ‘Unpretty rap star’.

En la audición participarán no solo aprendices de la propia factoría de entretenimiento, sino también algunos del grupo de The Black Label, una filial de YG Entertainment que representa el cantante Teddy.

Previamente, YG Entertainment anunció oficialmente que presentará un nuevo grupo de chicas antes de finalizar 2018. Y la atención del público se centra en saber quiénes integrarán esta nueva agrupación musical que sucederá a 2NE1 y Black Pink, dos de los principales grupos de chicas creados por YG.