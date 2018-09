Cumbre Corea del Sur-EEUU

ⓒ KBS News





Los presidentes de Corea del Sur y Estados Unidos se encontraron en Nueva York al coincidir en la Asamblea General de Naciones Unidas y hablaron de los avances logrados para el desarme nuclear de la península coreana, ¿verdad?





Efectivamente. Enfatizaron al unísono que es significativo que el líder norcoreano, Kim Jong Un, manifestara personalmente su voluntad para la desnuclearización y que los resultados de la última cumbre intercoreana permiten abrigar grandes esperanzas. Sin embargo, en los comentarios del portavoz de la Casa Presidencial surcoreana, Kim Eui Kyeom, es posible leer entre líneas que los mandatarios no lograron ultimar su debate sobre la declaración oficial del fin de la Guerra de Corea y las medidas compensatorias que Washington podría ofrecer a Pyongyang a cambio de las tareas de desnuclearización ejecutadas o por ejecutarse.





Es que el vocero dio muy pocos detalles sobre el contenido en sí de la conversación entre el presidente Moon Jae In y Trump...





Así es. Solo dijo que Moon y Trump acordaron seguir dialogando y cooperando estrechamente en todo lo concerniente al desarme nuclear de Corea del Norte. Agregó que coincidieron -además- en seguir con las sanciones contra el régimen de Pyongyang, si bien no aludieron a la opción de adoptar nuevas restricciones. Sin embargo, el portavoz presidencial respondió que no puede ofrecer más información a gran parte de las preguntas de la prensa, ya sean sobre la reacción del presidente estadounidense sobre declarar oficialmente el fin de la Guerra de Corea o las conversaciones entre los líderes sobre otros asuntos intercoreanos como el Complejo Industrial de Gaesong o el turismo al monte Geumgang. En este ambiente, incluso un periodista preguntó si la cumbre no fue lo suficientemente satisfactoria. A este cuestionamiento el portavoz de Cheongwadae contestó que la situación le obliga a mantener la máxima prudencia y discreción.





¿Implica eso que no es posible todavía hacer una evaluación general y definitiva de la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos?





Eso parece, ya que el análisis que se puede hacer a estas alturas es que si bien gracias a la cumbre intercoreana de Pyongyang empezaron a entenderse mejor Corea del Norte y Estados Unidos, estos países aún no están del todo satisfechos por lo que el otro está dispuesto a ofrecer. En todo caso, la reciente cumbre entre los presidentes surcoreano y estadounidense sí tuvo un fruto importante, y es que elevó las posibilidades para la organización de una segunda reunión entre Trump y Kim Jong Un.