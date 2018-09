Moon avisa a Abe que la fundación para esclavas sexuales se desintegrará

ⓒ KBS News

Durante una cumbre mantenida paralelamente a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente surcoreano, Moon Jae In, dijo a su par japonés, Shinzo Abe, que la Fundación para la Reconciliación y la Cura para indemnizar a las víctimas de la esclavitud sexual se desintegrará.





La citada fundación en pro de las mujeres que fueron sometidas forzadamente a la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial fue activada el 28 de julio de 2016, en función del Acuerdo sobre la Esclavitud Sexual firmado por el entonces Gobierno surcoreano y el Ejecutivo nipón en diciembre del año previo. No obstante, está al borde de quedar desintegrada sin poder cumplir sus funciones debido a las constantes polémicas en torno al propio acuerdo que sirvió como fundamento de su creación.





¿A qué obedecen las polémicas sobre el acuerdo?





Entre los principales puntos que componen el acuerdo sobre las llamadas “mujeres de confort”, se incluyen el reconocimiento de responsabilidad por los sufrimientos de las víctimas y el ofrecimiento de disculpa por parte del Gobierno de Japón, así como el establecimiento de una fundación en pro de las víctimas, con los aproximadamente 10 mil millones de wones aportados por el Ejecutivo nipón. No obstante, el problema es que tales puntos no reflejaban las demandas de las víctimas. Lo que querían ellas eran indemnizaciones sentenciadas por la Justicia, la imposición de castigo penal a los responsables, y una disculpa oficial por parte del Gobierno de Tokio. Las dos primeras exigencias ni siquiera quedaron plasmadas en el texto del acuerdo. Y, en cuanto a la disculpa, Shinzo Abe se disculpó, pero tan solo una sola vez y de manera muy superficial y breve.





De ahí que el nuevo Gobierno de Moon Jae In procedió a formar un equipo de trabajo para revisar los puntos controvertidos del acuerdo.





Así es. El equipo de trabajo calificó que el acuerdo en cuestión reflejaba la posición del Gobierno y no de las víctimas. Además, el texto no explicitaba claramente que el acuerdo suponía una resolución final e irreversible del conflicto, y que obligaba a Corea del Sur a abstenerse de criticar a Japón por el crimen de guerra. Por lo tanto, para los coreanos, la existencia de la fundación no tiene sentido. Y de hecho, podríamos decir que la desintegración de la misma ya estaba prevista porque sus directores renunciaron a su cargo y prácticamente no funcionaba como debería.