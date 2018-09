Las familias separadas esperan poder encontrarse regularmente

ⓒYONHAP News

En este ambiente favorable creado entre las dos Coreas tras la tercera cumbre, crecen las expectativas sobre una celebración regular de encuentros entre las familias separadas por la Guerra de Corea.





Sí. De todos los puntos que componen la Declaración de Pyongyang emitida por Moon Jae In y Kim Jong Un, el que mayor significado contiene es aquel sobre la inauguración de un centro permanente de reunión de familias separadas en la zona turística del monte Geumgang. De hecho, el recinto ya fue construido en julio de 2008 con 55 mil millones de wones sufragados por el Gobierno sureño. La edificación de doce plantas sobre tierra y un subsuelo cuenta con unas 200 habitaciones, con capacidad para albergar hasta 1 mil personas. No obstante, aún no tiene instalados muebles básicos, y por tanto, no puede alojar a huéspedes. Tan solo se llevaron a cabo obras de renovación indispensables para la celebración del reencuentro de agosto pasado. Es decir, para que el centro pueda ejercer su función original, se necesita llevar a cabo una remodelación total del establecimiento.





¿Qué cambios traerá la inauguración del centro?





Pues, fundamentalmente, cambiará la forma de los encuentros. Los reencuentros de familias separadas mantenidos hasta la fecha tenían un carácter eventual y transitorio, y se llevaban a cabo en grupos de unas 200 personas. Pero, de abrirse el centro permanente, los coreanos que tengan familiares en el otro lado de la frontera podrán mantener encuentros más frecuentes y de mayor duración. Obviamente, la inauguración de dicho lugar no significa que ellos podrán mantener encuentros individuales cuando quieran, en primer lugar, porque todavía quedan formalidades que completar a nivel de las autoridades y, segundo, porque el propio centro se ubica en Corea del Norte, por lo que las dos Coreas han de alcanzar un acuerdo sobre el traspaso fronterizo de los participantes de reuniones familiares. Por consiguiente, es muy probable que los reencuentros se celebren en grupos como ahora, pero sí en intervalos mucho más cortos.





Y ¿para cuándo se prevén las consultas bilaterales para la remodelación y la inauguración del centro?





Se cree que a partir de octubre, después de terminadas las fiestas de Chuseok, y tras realizar consultas con Estados Unidos sobre las sanciones contra el país norcoreano, dado que el proyecto supondrá el suministro de materiales de construcción por parte del Sur al Norte.