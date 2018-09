Subida adicional de los tipos en EEUU

ⓒKBS News

Se produjo otra subida de los tipos en Estados Unidos, y el factor que eleva el nerviosismo en el mercado financiero surcoreano en este contexto es el hecho de que la brecha de intereses entre Estados Unidos y Corea del Sur se ha ampliado aún más...





Así es. En concreto, el tipo de referencia de la Reserva Federal quedó tras la última subida en el margen de entre 2% y 2,25% y el del Banco de Corea en el de 1,5% anual, siendo las tasas en Estados Unidos superiores a las vigentes en Corea del Sur en un máximo de 0,75 puntos porcentuales. La diferencia es la más pronunciada en 11 años y dos meses y la segunda más amplia después de la brecha de 1 punto porcentual registrada en julio de 2007.





Pero, ¿por qué no es bueno para el mercado financiero surcoreano el que las tasas de interés sean más elevadas en Estados Unidos?





La razón es que puede provocar una fuga masiva de capital del mercado financiero nacional. Específicamente puede causar el traslado de las inversiones de Corea a Estados Unidos, primero porque obviamente los inversores prefieren destinar su capital a países o mercados que les ofrecen mayores intereses, y segundo porque en caso de haber un empate de intereses, optan por destinos más seguros. Y actualmente Estados Unidos es un destino de inversiones que además de ser más seguro que Corea del Sur, reparte intereses más altos.





Eso no pasa sin embargo solo con Corea del Sur, ¿verdad?





No, pasa con casi todos los mercados emergentes. En todo caso, la opinión de los analistas es que en Corea del Sur todavía no se ha hecho sentir el impacto de la subida de los tipos en Estados Unidos. De hecho, hubo una mayor afluencia de inversiones extranjeras en el mercado financiero nacional entre enero y septiembre, aunque las tasas de interés en Estados Unidos superaron ya en marzo de este año a las vigentes en Corea del Sur. Sin embargo eso no significa que el país está completamente libre de las repercusiones de la brecha de intereses y el dilema que enfrenta a estas alturas el banco central es si finalmente alterar el tipo de referencia, que ha estado inmóvil en el 1,5% anual durante casi un año, desde noviembre de 2017.