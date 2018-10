Cumbre Intercoreana de Pyongyang

ⓒYONHAP News

La tercera cumbre intercoreana de 2018 entre el presidente Moon Jae In y Kim Jong Un culminó el jueves 20, siendo el mayor fruto del encuentro la Declaración Conjunta de Pyongyang de Septiembre. Por ahora se evalúa como un documento que, además de concretar más los acuerdos de la anterior Declaración de Panmunjeom, cimenta las bases para un sistema de paz perpetuo en la península coreana.

En la última cumbre, los líderes de las dos Coreas lograron resultados más precisos en cuanto a desnuclearización, un tema de interés no solo intercoreano sino mundial. Y esos resultados están recopilados en la Declaración Conjunta de Pyongyang, por ejemplo en la cláusula 5 que dice que “el Sur y el Norte coinciden en generar los avances necesarios para convertir la península coreana en una tierra de paz sin armas ni amenazas nucleares”.

En realidad, el mayor significado de la cumbre de Pyongyang está en la inclusión en sí del asunto de la desnuclearización en el debate entre los mandatarios, pues nunca antes las dos Coreas trataron dicho tema en el marco de una reunión a tan alto nivel. Es destacable -en este sentido- el anuncio que hizo Corea del Norte con ocasión de la cumbre intercoreana, de que cerrará para siempre el centro de desarrollo balístico de Dongchang-ri en presencia de inspectores extranjeros, dado que ello implica que aceptará la verificación de las tareas de desnuclearización, considerada hasta ahora el punto más controvertido en todo el proceso de desmantelamiento nuclear.

Mientras tanto, un resultado aún más concreto de la cumbre es -en el ámbito militar- el [Acuerdo ejecutivo sobre las cláusulas militares de la Declaración de Panmunjeom], que fue adoptado y firmado como un documento anexo de la Declaración Conjunta de Pyongyang. Este pacto estipula que las dos Coreas detendrán las hostilidades entre sí y que en ninguna circunstancia recurrirán a la fuerza armada. Así, se analiza que dieron un primer pero muy firme paso para realmente lograr una península coreana sin guerras, dejando atrás el antagonismo.

Al margen de los debates sobre los grandes temas que atañen al hoy de la península coreana, la cumbre de Pyongyang sirvió para acortar distancias entre el Sur y el Norte. Una escena conmovedora en este contexto fue la que protagonizaron el presidente Moon Jae In y el dirigente norcoreano Kim Jong Un en el monte Baekdu, frente al lago del cráter Chonji. Es más, el viaje conjunto a esa montaña volcánica fue el ejemplo más claro de la hospitalidad y las consideraciones mostradas por el líder norcoreano hacia su invitado, el presidente surcoreano Moon Jae In, un aficionado al montañismo que a menudo expresó sus deseos de conocer el monte Baekdu. Pues fue Kim Jong Un el que propuso “impromptu” realizar juntos ese viaje. También es llamativa la promesa que hizo el dirigente norcoreano de visitar Seúl próximamente, aún a sabiendas de que en la sociedad surcoreana no son pocos los grupos que se oponen a cualquier tipo de presencia en el país del máximo líder del Norte.

De la conducta mostrada por el presidente surcoreano Moon Jae In durante su visita a Pyongyang, lo que más sorprendió a la población norcoreana fue el saludo con una reverencia que dirigió a los ciudadanos al llegar. Para los norcoreanos, acostumbrados a casi idolatrar al líder supremo de su país, ese gesto de humildad fue visto con gran asombro.