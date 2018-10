Se abre la Fiesta de Rebajas de Corea

ⓒYONHAP News

Cambiamos de ambiente para abordar una noticia que, por cierto, será muy bienvenida para los consumidores. Hoy comenzó la Fiesta de Rebajas de Corea, ¿no?





Sí. Pero hay que tomar en cuenta que la edición de este año se desarrollará durante 10 días nada más, o sea que irá solo hasta el 7 de octubre, a diferencia de los años anteriores, que duraba un mes entero. Además, este año, no habrá rebajas en los precios de espectáculos culturales ni programas turísticos, únicamente se rebajarán los productos en oferta. No obstante, esto no está nada mal, porque las empresas harán descuentos en los precios de algunos de sus productos en un margen mucho más amplio que antes. Por poner un ejemplo, Samsung ofrece un 20% de descuento para sus secadoras Grande, mientras que LG venderá sus televisores OLED con un 25% de descuento. Mientras tanto, ofrecerán un descuento del 30% para las parrillas eléctricas con luz infrarroja Zaigle, un 26% para los sofás para cuatro personas Grandios de Hyundai Livart, y un 36% para las camas de piedra Jangsoo.





Hay una empresa que ofrece descuentos de hasta un 80%, ¿no?





Sí. Los centros comerciales de la cadena Hyundai Department Store venderán con hasta un 80% de descuento productos de unas 400 marcas diferentes, incluyendo Adidas, Nike y la nacional Handsome.





¿Cuándo se creó la Fiesta de Rebajas de Corea?





En 2015. Obviamente, antes de esta, había otros festivales de rebajas como el “viernes negro coreano” o las “Grandes Rebajas de Corea”, los cuales apuntaban principalmente a los extranjeros. No obstante, el Gobierno planificó y creó hace tres años uno apuntado a consumidores tanto nacionales como foráneos y así nació la Fiesta de Rebajas de Corea, en un intento por superar la extrema contracción del consumo interno causada por el brote del MERS, o el síndrome respiratorio del Oriente Medio.