Pompeo se reunirá con Kim Jong Un este domingo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará Corea del Norte para reunirse con el líder de Pyongyang, Kim Jong Un, asunto que dirige nuestra atención a la posibilidad de alcanzarse finalmente un acuerdo sobre la desnuclearización.





La visita a Pyongyang de Mike Pompeo en sí contiene un gran significado, pues es una señal de que los dos países tienen la posibilidad de hacer ajustes y coordinaciones necesarias para reanudar el diálogo nuclear. Sabemos que, previamente, a finales de agosto, Pompeo anunció su plan de visitar Corea del Norte, pero lo tuvo que cancelar un día después debido a la oposición del presidente Donald Trump, quien consideraba que no se había logrado avances suficientes en el proceso de desnuclearización. A la luz de eso, podríamos ver el inminente viaje de Pompeo a Pyongyang como una señal de que ha habido progreso en el desarme nuclear, o que al menos se han creado las condiciones mínimas necesarias.





Algunos creen que lo que ha posibilitado esta visita de Pompeo a Pyongyang habría sido el mensaje secreto que transmitió Kim Jong Un a Trump a través del mandatario surcoreano Moon Jae In.





Eso es muy posible. Pompeo se encontró con el canciller norcoreano, Ri Yong Ho, el 25 de septiembre, un día después de la cumbre entre Corea del Sur y Estados Unidos. Y durante el encuentro con dicho representante de Corea del Norte, Pompeo aceptó la propuesta de Kim Jong Un de visitar Pyongyang. En fin, todo esto apunta a que el contenido del mensaje secreto del dirigente norcoreano para Trump satisface las condiciones mínimas necesarias para que Washington reanude las negociaciones con el país comunista.





Estados Unidos venía reclamando a Corea del Norte medidas visibles y verificables de desnuclearización, mientras que el país norcoreano exigía la declaración oficial del fin de Guerra de Corea y el alivio de sanciones en su contra antes de concluir el desmantelamiento de su arsenal nuclear y balístico.





Claro. Ese era el motivo por el cual quedaron estancadas las negociaciones, porque los dos países no encontraban un punto medio. Por lo tanto, el parámetro del éxito del viaje de Pompeo a Pyongyang sería si resulta o no en la celebración de una segunda cumbre entre Kim y Trump, en la que ambos podrían alcanzar un acuerdo histórico sobre la desnuclearización. Si no se consigue ese resultado, la relación entre Pyongyang y Washington podría complicarse aún más.