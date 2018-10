Koo Hyo Seo : “Las reliquias”

Entrevista al escritor Koo Hyo Seo:

Había una chamana en mi pueblo. Yo era propenso a los problemas estomacales cuando era pequeño y ella me hacía pociones con mi cabello, uñas y otras cosas muy extrañas. Eso me provocaba mucho rechazo y miedo. Todavía recuerdo vívidamente sus ojos y los sortilegios que pronunciaba.









“Las reliquias” trata de una chamana llamada Myeongdu y el encargado de contar la historia es un roble oriental que lleva ciento setenta años delante de su casa, ciento cincuenta como árbol vivo y veinte años muerto.









Myeongdu enterró a tres niños bajo mi tronco. Todos eran recién nacidos y no tenían más de diez días de vida. Al primero lo enterró bajo mis raíces del sur, al segundo bajo mis raíces del norte y al tercero, bajo mis raíces del este.





명두집은 내 밑동에다 세 아이를 묻었다

모두 생후 열흘도 채 안된 아이들이었다.

첫 아이의 시신은 남쪽으로 난 뿌리 밑에,

나머지 두 아이는 각각 북쪽과 동쪽 뿌리 아래 묻혔다.









Entonces Myeongdu se transformó radicalmente. Le cambió el brillo de los ojos y dejó de ser la mujer débil de la que abusaban los hombres, y comenzó a sanar a los enfermos y ayudar a aquellos con problemas.









Todos creíamos que “bulmang” era un grito sin sentido, pero años después supe que significaba “¡no olvides!”. Quería decir que no olvidáramos la muerte. Para mi asombro, significaba exactamente lo mismo que la frase latina “memento mori”. Pero recordar la muerte no significa no dejar de pensar en la muerte, sino recordar que la vida es un precioso regalo y que debemos honrarla viviéndola de la mejor manera posible, para no tener que arrepentirnos de nada. Pienso que cuando gritaba “bulmang” nos quería decir todo eso.









Si quieres vivir, no debes temer a la muerte. Es el temor a morir lo que causa esta maldita enfermedad que te aqueja. Tienes que darte cuenta de que tu niño morirá de verdad en el momento en que tú mueras. Tienes que vivir para que su espíritu no se sienta inútil en el otro mundo. Tienes que aprender que la muerte salva la vida. Así como tu niño te salvó a ti, tienes que vivir para que su muerte no sea en vano. No lo olvides, ya te lo he dicho: ¡Bulmang!





죽지 않으려면 죽는 걸 겁내선 안 돼.

죽는 걸 겁내니까 지랄 염병 속병이 생기지.

니가 죽는 순간 애도 진짜로 죽어버린다는 걸 알아야 돼.





죽음이 사람을 살리는 이치를 알아야 해.

죽은 애들이 너를 살렸듯이

니가 살아야 걔들 죽음이 헛되지 않게 되는 거잖아.

잊지 말라니까.

불망!“









Autor:

Koo Hyo Seo nació en 1958 en Incheon. Debutó como escritor en 1987. Publicó “Las reliquias” en 2005 y al año siguiente ganó el Premio Literario Hwang Sun Won. El premio más reciente que recibió fue el Premio Literario Dong-in por la antología “El rey de los apodos” en 2014.