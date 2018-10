Alma gemela

“Un hombre y un fantasma, unidos contra el crimen”







Argumento





Taejin es policía. Uno de los más dedicados, fiel a su misión de velar por el orden público y siempre dispuesto a sacrificarse por los demás. Sin embargo, un día sufre súbitamente una muerte cerebral y cae en estado de coma, dejando desamparada a la mujer que ama, su prometida Hyeonji. El problema es que Taejin se dio cuenta justo antes de perder la conciencia de que lo que le pasó no fue un accidente y que Hyeonji también podría correr peligro al igual que él. Y ante esto, ¿su desesperación fue demasiado grande? Tal parece porque el espíritu de Taejin abandona su cuerpo para así estar al lado de Hyeonji, aunque sea de esa forma.





Lamentablemente, Taejin -como espíritu- no puede hacer mucho para proteger a su prometida. Pero cuando parece que no tiene medios para avisar a Hyeonji del peligro que le ronda, descubre que Jangsu, el director de un gimnasio de judo del barrio donde trabajaba -cuyo único objetivo en la vida es vivir feliz con su hija- puede verlo. Entonces, Taejin le persigue para convencerle de que le ayude. Jangsu al principio rechaza la propuesta, obviamente porque viene de un “fantasma”. Sin embargo, ante su insistencia el espíritu acepta iniciar una investigación junto con él para esclarecer la verdad sobre el incidente que le sucedió a Taejin, así como sobre los oscuros hechos que empiezan a amenazar la seguridad del barrio…





Comentario





El espíritu de un hombre divaga por el mundo terrenal sin poder dirigirse al más allá tras fallecer súbitamente en un turbio accidente. La razón por la que no puede despedirse de este mundo es el deber que siente de proteger a la mujer que ama. Sin embargo, ella ya no es capaz de percibirlo pues el hombre ya no tiene presencia física, solo existe en espíritu. De ahí su elección de colarse en la única persona que le puede ver para a través de ese médium salvar al amor de su vida.





Esta es la historia de la película Ghost, la sombra del amor o Ghost, más allá del amor -un clásico del cine romántico que lanzó al estrellato a Demi Moore y nos dejó una de las escenas más famosas del cine de las últimas décadas: la tórrida escena de alfarería entre la citada actriz y el protagonista masculino, el actor Patrick Swayze. El film se estrenó en Corea en 1990 y desde entonces transcurrieron 28 años, para ahora finalmente servir de inspiración para otra obra: la comedia Alma gemela del director Jo Won Hee.





Taejin del largometraje Alma gemela equivale a Sam de Ghost, y Jangsu -la única persona que ve su espíritu- a Oda Mae Brown, que en esa película de Hollywood fue interpretada por la actriz Whoopi Goldberg. La semejanza entre los citados personajes de Alma gemela con sus respectivos equivalentes de la cinta Ghost es grande, así como la relación y la dinámica entre ambos. Y la lista de similitudes sigue, dado que al igual que en la película hollywoodense, en la surcoreana hay una mujer, que es el gran amor del personaje principal, y una persona que le amenaza. La única diferencia está en la profesión del personaje central, pues Taejin es policía mientras que Sam de Ghost es un ejecutivo de banca e inversiones. No obstante, esta única diferencia es lo que crea cierta distancia entre ese clásico del cine romántico de hace cerca de tres décadas y la película Alma gemela que hace homenaje a dicha producción.





La parte más interesante y cómica de la película Alma gemela es el contraste entre el personaje de Taejin, que aspira a ser el justiciero del barrio donde trabaja como policía, y el de Jangsu, a quien nada o nadie le importa salvo su adorada hija. Así las escenas más entretenidas del film son aquellas que muestran el enfrentamiento, los conflictos, la reconciliación y la solidaridad entre esos personajes. Sin embargo, la relación entre Taejin y Jangsu, puede bien ser descrita por muchos como una copia exacta de la relación que la película Ghost retrata entre Sam y Oda Mae. De ahí que la cinta Alma gemela en sí puede ser percibida como una mera réplica de esa obra de décadas atrás sin aportar nada nuevo.





Director: Jo Won Hee

Elenco: Kim Yeong Gwang, Ma Dong Seok

Género: Comedia

Página web: -

Duración: 97 minutos

Año de estreno: 2018





Apto para mayores de 12 años