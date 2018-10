El impacto de Korea Sale Festa en el comercio

ⓒ YONHAP News

El 28 de septiembre volvió la Fiesta de las Rebajas de Corea, también conocida como Korea Sale Festa, un periodo lleno de descuentos que duró hasta el 7 de octubre. El evento masivo de rebajas es una iniciativa promovida por el Gobiernoen 2015 con el fin de asentar una temporada especial de descuentos y compras de manera regular con objeto de impulsar el consumo interno. Estas rebajas de otoño comenzaron en 2015 como “Viernes Negro de Corea” pero el año siguiente pasaron a la denominación actual Korea Sale Festa, que este año cumple su tercera edición. El Instituto Coreano para la Economía Industrial y el Comercio (KIET) dio a conocer que durante el periodo de rebajas de 2016 y 2017, el consumo privado mejoró un 0,27 y 0,13 puntos porcentuales respectivamente, al igual que contribuyó a elevar el PIB nacional en 0,13 y 0,06 puntos porcentuales respectivamente en los últimos dos años. Si bien las rebajas concluyeron sin cumplir sus altas expectativas iniciales, sí han influido positivamente en reactivar el mercado y la demanda.





Este año la campaña de rebajas fue más corta pero tuvo una mayor oferta. En concreto participaron unas 440 empresas, así como grandes almacenes, cadenas de franquicias, pymes y mercados tradicionales con promociones especiales para atraer a compradores de dentro y fuera del país. En consecuencia, durante los primeros dos días de rebajas, las ventas registraron un alza del 12% respecto al mismo periodo del 2017. No obstante, los expertos afirman que Korea Sale Festa tiene todavía un largo camino que recorrer para convertirse en un evento famoso de rebajas y compras de fama mundial, como el Día del Soltero de China. Al ser un evento oficial el sector privado se mantiene pasivo. Además los comercios -tanto físicos como en línea- lanzan con frecuencia muy buenas ofertas y en este evento participan tanto minoristas como grandes almacenes. Así, Korea Sale Festa no ha calado con fuerza como fiesta de consumo al no implicar directamente a los fabricantes, pues los escasos recursos de los minoristas no les permiten ofrecer precios muy rebajados. La fecha es considerada también inapropiada, puesto que a diferencia de otros eventos que suelen realizarse a fines de año, Korea Sale Festa se celebra entre fines de septiembre y principios de octubre, una fecha cercana o que podría coincidir con el feriado de Chuseok, una de las principales fiestas tradicionales de Corea, lo que representa una doble carga de gastos para los consumidores coreanos. No por ello, este evento masivo de rebajas ha sido ineficaz en sus propósitos, pero deberían adoptar medidas adicionales para llegue a ser de verdad una gran fiesta de compras y rebajas tan esperada como el Black Friday.