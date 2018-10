Kim Jong Un invita al Papa Francisco a Pyongyang

ⓒKBS News

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha mostrado su disposición a invitar al Papa Francisco a visitar Pyongyang.





En realidad, no es que el dirigente norcoreano formulara una propuesta directa ante la Santa Sede, sino que expresó esa disposición a través del presidente surcoreano Moon Jae In, pero es igualmente alentador que Kim Jong Un esté abierto a invitar al Sumo Pontífice a su país. Ahora la gran pregunta es si se concretará o no la visita del Papa a Corea del Norte. Los analistas estiman que hay grandes posibilidades y, de concretarse ese viaje, el Papa Francisco sería el primer Máximo Pontífice de la historia en pisar territorio norcoreano.





¿Y por qué prevén que podría concretarse la visita del Papa a Pyongyang?





Bueno, en primer lugar, porque el papa Francisco siempre ha mostrado un profundo interés ante el problema nuclear y por instaurar la paz en la península coreana. Cabe recordar que el primer destino de su gira por Asia como máximo representante de la iglesia católica fue Corea del Sur. Visitó el país asiático durante cinco días en agosto de 2014. Además, desde sus inicios el papa ha desempeñado un rol muy activo en la resolución de conflictos a nivel mundial, incluyendo la normalización de los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba, y la firma del Acuerdo de Paz de Colombia. Cabe destacar que, incluso antes de la llegada del papa Francisco, el Vaticano se esforzó por establecer lazos oficiales con Corea del Norte. Por ejemplo, durante el papado de Juan Pablo II, a finales de los años 80, el Vaticano envió un emisario especial a Corea del Norte a tal efecto. Hasta la fecha, viene manteniendo contactos con el país norcoreano para ofrecer ayuda humanitaria mediante ONGs internacionales.





Entiendo. La visita del papa Francisco a Pyongyang también podría considerar la fecha de su posible visita a Japón...





Así es. El papa una vez dijo que quería visitar el archipiélago nipón el año próximo, y ya casi es oficial. Considerando que cuando el Papa viaja a un país, también visita otros de la misma región, podría esperarse que en esa ocasión también viaje a Corea del Norte.