ⓒYONHAP News

Estados Unidos ha reiterado que las relaciones intercoreanas y la desnuclearización de Corea del Norte son dos temas que no pueden avanzar por separado, al tiempo de recordar que la ejecución de las sanciones contra Pyongyang debe cumplirse fielmente.





En este contexto llama la atención la reciente alusión del mandatario estadounidense Donald Trump a las sanciones independientes del Gobierno surcoreano contra Corea del Norte del 24 de mayo de 2010 en represalia por el hundimiento de la corbeta Cheonan. El jefe de la administración de Washington afirmó casi nada más surgir algún comentario sobre la posible desactivación de esas sanciones, que Seúl no las retirará sin el consentimiento de Estado Unidos. Por supuesto, la intervención de Trump fue controvertida, pues muchos opinan que “se pasó la raya” al dar a entender que el Corea del Sur no puede decidir sobre unas sanciones que impuso de modo independiente, sin antes contar con la aprobación del Gobierno estadunidense. En todo caso, sus palabras destacan que la Administración Trump no piensa al menos por ahora cambiar su táctica de combinar presión y diálogo de cara a las negociaciones con Corea del Norte.





Es más, parece que ahora Estados Unidos insiste más fuertemente en mantener la presión contra el régimen norcoreano, ¿no?





Esa es la impresión que todos tienen ahora, máxime tras la advertencia emitida oficialmente y por escrito por el Departamento del Tesoro estadounidense, al destacar que aplicará sanciones secundarias a particulares y entidades de terceras naciones que mantengan negocios o estén conectados con Corea del Norte en operaciones que vulneren las sanciones.





Pero realmente no es novedad que Estados Unidos muestre cierto descontento ante la mejora de las relaciones intercoreanas...





No, pues ese descontento ya se dejó sentir en varias ocasiones, como cuando Washington se mostró reacio a la inauguración de la oficina permanente de contacto intercoreano en Gaesong o a la reconexión de las vías férreas. Parece que Esados Unidos considera que la rápida mejora de las relaciones intercoreanas no le favorece tanto a la hora de controlar el panorama regional de la península coreana. En cambio, el Gobierno surcoreano está decidido a acelerar el proceso de desnuclearización estrechando los lazos intercoreanos. La paradoja es que sincronizar ambos procesos no es fácil, y menos si surgen discrepancias de opiniones con Estados Unidos, que desea que las relaciones entre las dos Coreas mejoren más lentamente.