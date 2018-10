An Su Gil : “El tercer tipo humano”

Entrevista al profesor de literatura coreana Bang Min Ho de la Universidad Nacional de Seúl:

La guerra se desarrollaba en el frente, pero en Busan la vida transcurría más o menos con normalidad. El relato plantea la pregunta de cómo vivir ante esta situación y An Su Gil presenta con mucha perspicacia tres posibles respuestas a través de tres estereotipos humanos.





Con esta historia, An Su Gil quiso reflejar cómo cambian las personas en situaciones extremas y plantear el tema ético de cómo se debe vivir.









-¿Piensa usted, profesor, que la vida es alegre?

-No es propia de ti esa pregunta. Las desgracias de la guerra te han hecho cambiar tu manera de ver las cosas. ¿Te has vuelto pesimista? Vuelve a ser alegre como lo eras en Seúl.

-Si con lo difícil que es que adquirir una vida y un cuerpo he podido venir al mundo, debe ser por alguna razón. Será que hay algo que tengo que hacer en este mundo, ¿no le parece?

-¿Quieres decir que has nacido con una misión?

Al decir esto, pensé en mi propia vida y eso fue una sacudida para mí.





“선생님은 살아가는 것이 즐겁다고 생각하세요?”

“건 미이답지 않은 질문인데.

오호라 사변통의 불행으로 미이 인생관이 변했군.

인생을 비관한단 말이지? 서울 때처럼 명랑해지구 기운을 내라구”

“그 어려운 목숨과 형체를 받아 사람이 세상에 나오게 된 것이니

필요없이 내보내진 않았을 거예요.

이 세상에 꼭 할 일이 있기에 내보낸 것이 아닐까요~“

“사명을 지고 나왔다는 말이지?”

문득, 나는 나 자신을 돌이켜보고 움찔했으나, 미이는 말을 이었네.









El relato presenta a un escritor con ideas firmes que hace frente a la guerra transformándose en un empresario materialista; y también a una joven -optimista y alegre- que sufre la ruina de su familia por la guerra y se convierte en una persona madura que decide concretar lo que considera ser su deber en el mundo.









Acostado en el lecho, Seok se puso a pensar: “Según Jowun, él abandonó su misión en la vida poniendo como pretexto la guerra; mientras que Miyi se hizo fuerte y con valentía aceptó la misión que le encomendaban los tiempos. ¿Y yo qué?” Cerró los ojos por un momento y volvió a abrirlos: “Ni he abandonado ni he aceptado mi misión en el mundo y me estoy secando poco a poco. ¿Seré yo el tercer tipo humano que ha creado esta guerra?”





자리에 드러누워 그는 생각하였다.

‘조운의 말대로 조운은 사변의 압력으로 그의 사명을 포기했고,

사변을 통하여 미이는 용감하게 시대적 요구에 응할 수 있는 사람으로 변하였다.

그러면 나는?‘

눈을 감았다 뜨며 석은 중얼거렸다.

“사명을 포기치도 그것에 충실치도 못하고 말라가는 나는?

나도 사변이 빚어낸 한 타입이라고 할까?“









Autor:

An Su Gil nació en 1911 en Hamheung, provincia de Hamgyeong del Sur, Corea del Norte, y falleció en 1977 en Seúl. Comenzó su vida de escritor publicando en 1935 los cuentos “El director del hospital de la Cruz Roja” y “La bufanda roja” en la revista “El mundo literario de Joseon”. Publicó el relato “El tercer tipo humano” en 1953 en la revista “Mundo libre”.