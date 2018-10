Firmas tecnológicas buscan trabajadores hábiles y curiosos

ⓒ Chosun.com

Ha comenzado la temporada de reclutamiento y selección de personal de las compañías para el segundo semestre de 2018 en Corea del Sur. A propósito, ¿cuáles serán las virtudes que buscan en los postulantes empresas como Samsung y Google? Dichas firmas, consideradas como los empleadores más atractivos por los jóvenes surcoreanos, buscan habilidad, curiosidad y disponibilidad para trabajar en equipo entre los jóvenes que se postulan para integrar su organización.

Por ejemplo, el ex CEO de Samsung Electrónica, Kwon Oh Hyu, cree que el mejor talento es la curiosidad, y trata de evitar en lo posible a aquellos aspirantes egoístas que no escuchan a los demás, a los escépticos que están acostumbrados a decir que algo es imposible, y a los que tienden a echar la culpa a los demás. Mientras, Min Hye Kyung, directora de RRHH de Google Korea, asegura que dos de los atributos más apreciados por la empresa son la curiosidad y el optimismo.