Propuesta de realizar maniobras alterantivas al Vigilant Ace

Hace unos días Corea del Sur y Estados Unidos decidieron posponer el ejercicio aéreo conjunto Vigilant Ace, que se realiza cada diciembre. Al respecto, se ha dado a conocer que fue Washington quien propuso aplazarlo, ¿verdad?





Sí. De hecho, se informa que fue bastante pasiva la actitud de las autoridades de Seúl ante dicha propuesta y lo que se ha divulgado hoy, como bien dijiste al comienzo, es que el ministro de Defensa surcoreano Jeong Kyeong Doo sugirió realizar un entrenamiento militar alternativo que pudiera reemplazar al Vigilant Ace.





La intención del Gobierno estadounidense al retrasar esas maniobras aéreas es eliminar cualquier factor que dificulte las negociaciones nucleares con Corea del Norte…





Efectivamente. Sin embargo, desde en los anuncios que hicieron Seúl y Washington se notó una sutil diferencia de perspectivas entre ambas partes, pues mientras que el Pentágono declaró el viernes 19 -inmediatamente después de la reunión de ministros de Defensa- que las maniobras Vigilant Ace serían pospuestas y punto, las autoridades militares surcoreanas difundieron que acordaron aplazar dicho ejercicio y también estudiar cómo sustituirlo por otras actividades de preparación.





Pero, ¿por qué es tan importante el ejercicio Vigilant Ace?





Es uno de los entrenamientos conjuntos de mayor envergadura que realizan las fuerzas surcoreanas y estadounidenses regularmente. Aunque su dimensión no es siempre la misma, en ocasiones se llevó a cabo a gran escala con la participación, no solo de los cazas más potentes de los dos países, sinio también de armas estratégicas de Estados Unidos. Por ejemplo en 2017, cuando se agudizó la crisis nuclear norcoreana, fueron movilizados cerca de 230 aviones de combate surcoreanos y estadounidenses para el Vigilant Ace de ese año, incluyendo 24 aviones furtivos -como F-22 y F-35A- cuyo vuelo no puede detectar Corea del Norte con los sistemas de los que dispone, así como bombarderos B-1B.