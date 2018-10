Noviembre traerá de vuelta a varios grupos de idols

ⓒ YMC Entertainment

Noviembre será un mes importante pues marca el comeback de varios grupos de idols muy esperados por público de todo el mundo. El grupo de proyecto WannaOne regresará el 19 de noviembre a la arena musical del país tras una larga gira por el mundo. Lamentablemente, su álbum de regreso también será el último del grupo, ya que el proyecto culmina con el año en curso.

Mientras, EXO también celebrará su comeback el mes venidero. Concretamente el 2 de noviembre lanzará su quinto álbum de estudio titulado ‘DON'T MESS UP MY TEMPO’. Así, sus nueve integrantes reaparecerán en el escenario musical, incluyendo a Do Kyung Soo o DO, quien actualmente protagoniza el drama ‘Mi príncipe por 100 días’.

Además, en noviembre se espera el regreso de Twice, BTOB y Red Velvet.