Anuncio de la Declaración de Pyongyang en el Boletín Oficial del Estado

La Declaración Conjunta de Pyongyang de Septiembre cobró efecto al ser anunciada el lunes 29 de octubre en el Boletín Oficial del Estado de Corea del Sur, tan solo una semana después de lograr el aval del presidente Moon Jae In, ¿verdad?





Efectivamente. Sin embargo, ello no calmará la polémica que existe en torno a la ratificación de la Declaración de Pyongyang, a la que el mandatario procedió sin consentimiento de la Asamblea Nacional. La explicación del Ejecutivo al respecto es que si bien la Ley para el desarrollo de las relaciones intercoreanas estipula que acuerdos intercoreanos que impliquen importantes decisiones fiscales o legislativas deben ser aprobados por el Parlamento, la Declaración de Pyongyang no se incluye entre esos casos. En cambio, la oposición -sobre todo el bando conservador- alega que al contrario de la interpretación que hace el Gobierno del marco legal vigente, la ejecución de la Declaración de Pyongyang tiene que ver, no solo con la seguridad nacional, sino también con el fisco, o sea con la administración y uso de los impuestos de los ciudadanos; por tanto es indispensable que sea ratificada por el Parlamento.





Aparte, el Ejecutivo insiste en que la Declaración de Pyongyang es como un documento complementario a la Declaración de Panmunjeom, actualmente en proceso de obtener ratificación parlamentaria en la Asamblea Nacional, ¿no?





Así es y por ende el Gobierno sostiene que mientras que la Declaración de Panmunjeom sí debe lograr el visto bueno del Parlamento, la de Pyongyang no, máxime si la primera es ratificada finalmente en la cámara legislativa. El problema es que el proyecto de aprobación de la Declaración de Panmunjeom está estancado en la Asamblea Nacional y no es posible de momento calcular cuándo será avalado, situación que -según el Ejecutivo- le obligó a tomar la decisión de ratificar la Declaración de Pyongyang por cuenta propia, considerando que ésta no comprende cláusulas que aumenten el gasto fiscal.





Pero pese a las explicaciones del Gobierno, la controversia sobre el estatus legal, tanto de la Declaración de Pyongyang, como de la de Corea del Norte, va en aumento...





Eso parece, pues la polémica se ha ampliado al punto tal de formularse preguntas sobre si la Declaración de Pyongyang debe ser entendida como un tratado y si, de ser así, habría que reconocer a Corea del Norte como Estado, algo que no hace la Constitución de Corea del Sur al estipular en su Artículo 3 que “El territorio de la República de Corea abarca la península coreana y las islas anexas”, ignorando que la mitad de la península coreana la ocupa Corea del Norte.