PIB per cápita supera los 30.000 dólares

Se prevé que el producto interior bruto per cápita de Corea del Sur aumentará este año un 7% respecto a 2017 y alcanzará 31.862 dólares, y si esta previsión acierta, el país habrá logrado incrementar dicho indicador económico de 20.000 a 30.000 en 12 años, tras superar la línea de los 20.000 dólares en 2006.

El PIB per cápita de 31.862 dólares se calculó suponiendo que la tasa de crecimiento del PIB nominal marcará el 3,7% y que el tipo de cambio promedio será este año de 1.082 wones por dólar. Con estas mismas variables estimaron en 33.755 dólares el PIB per cápita de 2019, además de realizar la previsión de que el producto interior bruto dividido por el número de habitantes rebasará los 40.000 dólares en 2023, empatando Corea en este aspecto con Japón, Italia, España e Israel.

Aquí cabe destacar el desarrollo de Corea de las últimas siete décadas, a lo largo de las cuales el país resurgió de las cenizas de la guerra y protagonizó un vertiginoso crecimiento. Para tener una idea de qué tanto logró crecer Corea del Sur durante ese periodo, basta comparar el PIB per cápita del año 1953, justo después de la Guerra de Corea, y PIB per cápita actual, para ver que pasó de 67 dólares entonces hasta cerca de 30.000 dólares a día de hoy. En todo caso, el tiempo que tardó Corea del Sur en aumentar el PIB per cápita de 20.000 a 30.000 dólares -de 12 años- es un periodo mayor que el registrado por otros países del mundo, que en promedio demoraron 8 años en lograr dicha evolución. Esto implica que en algunas etapas de la última década, la economía surcoreana atravesó momentos difíciles y de estancamiento. Es más, las críticas que se hacen es que el paradigma convencional de impulsar un desarrollo económico persiguiendo a las naciones desarrolladas ya ha llegado a un límite y que representan un serio reto tanto la estructura demográfica, como la baja natalidad y el rápido envejecimiento de la población.

El PIB per cápita es junto con el ingreso per cápita un indicador del nivel de los ingresos de los ciudadanos de un país. Lo que está claro a estas alturas es que pocos sienten un aumento real del PIB per cápita a niveles superiores a 30.000 dólares, mientras que la economía nacional padece importantes síntomas de desaceleración como contracción del consumo y las inversiones, y el desempleo aumenta.