Ratificación de la Declaración de Pyongyang

El presidente Moon Jae dio el martes 23 de octubre su aval a la Declaración de Pyongyang y al Acuerdo militar intercoreano en ejecución de la Declaración de Panmunjeom, que firmó con el dirigente norcoreano Kim Jong Un en su última cumbre de septiembre. Así, concluyó la ratificación de esos documentos, hecho que ha desatado fuertes las críticas de la oposición al Ejecutivo, pues sostiene que en tal proceso ignoró por completo al Poder Legislativo.

La Declaración de Pyongyang es el fruto más importante de la tercera cumbre intercoreana de 2018, organizada en Pyongyang entre el 18 y el 20 de septiembre. Las seis cláusulas de las que consta aluden a 1) eliminar los riesgos de guerra y disolver las relaciones de hostilidad, 2) fortalecer la cooperación económica, 3) colaborar para solucionar el problema de las familias separadas, 4) ampliar los intercambios a diversos ámbitos, 5) lograr la denuclearización y 6) organizar un viaje de Kim Jong Un a Seúl. En Corea del Sur fue ratificado apenas esta semana y se estima que dentro de poco será anunciado oficialmente en el boletín interno del Gobierno.

Sobre la ratificación presidencial de la Declaración de Pyongyang sin el visto bueno de la Asamblea Nacional, el partido en el poder The Minjoo considera que respeta la interpretación de las leyes relacionadas por parte del Ministerio de Legislación Gubernamental y que ahora le toca al Parlamento dar su aprobación a la Declaración de Panmunjeom, que si bien fue firmada mucho antes que la Declaración de Pyongyang, sigue estancada y en espera de ser ratificada en la cámara legislativa. En este aspecto coincidien con The Minjoo otros partidos progresistas, como el Partido Justicia y el partido Democracia y Paz.

Sin embargo, la polémica surgió a partir del feroz rechazo de los opositores, que censuraron al presidente Moon Jae In por realizar dicha aprobación sin consenso parlamentario. En particular, el partido mayoritario de la oposición, Libertad Corea, enfatizó que el presidente hizo caso omiso de las opiniones del Parlamento, además de engañar al pueblo, mientras externamente usa la retórica de la cooperación política. Afirmó que la absurda lógica que presenta, sobre que la Declaración de Panmunjeom debe ser ratificada en el Parlamento y la de Pyongyang y el acuerdo militar intercoreano no, pese a que son estos últimos los que plantean acciones específicas que podrían realmente cambiar las relaciones intercoreanas, es la más clara prueba de la conducta arbitraria del mandatario.

En realidad, el presidente Moon Jae In ya esperaba una pesada presión política por ratificar sin el consentimiento de la cámara legislativa la Declaración de Pyongyang. Aún así prosiguió, primero porque si bien la Ley para el desarrollo de las relaciones intercoreanas estipula que acuerdos intercoreanos que impliquen importantes decisiones fiscales o legislativas deben ser aprobados por el Parlamento, la Declaración de Pyongyang no se incluye entre esos casos, según su criterio; y segundo porque dicho documento estipula acciones específicas para aliviar la tensión militar y promover la cooperación económica intercoreana, dos tareas que el presidente considera fundamentales para mejorar las relaciones bilaterales.