Pyongyang y Washington aplazan a noviembre la reunión de alto nivel

ⓒYONHAP News

Corea del Norte y Estados Unidos han decidido aplazar una reunión bilateral de alto nivel a la segunda semana de noviembre, después de finalizar las elecciones de mitad de periodo de Washington.





Según informan, la reunión de alto nivel entre Pyongyang y Washington programada para octubre podría celebrarse a mediados del próximo mes en Estados Unidos, si bien aún no hay un anuncio oficial al respecto. Los analistas estiman que la reunión -inicialmente prevista para finales de octubre- fue postergada a noviembre al considerar Washington más conveniente celebrarla tras las elecciones de mitad de periodo. Además, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó el día 27 que no le importa cuánto tiempo lleve resolver el problema nuclear norcoreano, mientras no haya nuevos ensayos nucleares, dejando entrever que no intentará apresurar las negociaciones sobre desnuclearización con Corea del Norte. Por ahora, Estados Unidos evalúa que no hay riesgo de que Pyongyang retome el programa nuclear pues el diálogo entre ambos países sigue en curso.

¿Y Corea del Norte no desea acelerar las negociaciones con Estados Unidos?





Eso parece. Los expertos aseguran que Corea del Norte podría supuestamente perder más que ganar si acelera las negociaciones de desnuclearización con Estados Unidos. Por el momento, Washington mantiene firme su posición de aplicar estrictas sanciones y rechaza declarar el fin oficial de la Guerra de Corea hasta que Pyongyang adopte medidas concretas sobre desarme nuclear. En este contexto, a Corea del Norte no le conviene apresurar las negociaciones con Estados Unidos, pues podría verse obligado a hacer más concesiones con Washington. Además, el Norte ya ha conseguido diversos resultados, como acaparar la atención de la comunidad internacional y mostrar una imagen más cálida y amable ante los medios.





¿Y cuál es la postura de Seúl al respecto?





Corea del Sur desea impulsar las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington acelerando el desarrollo de las relaciones intercoreanas, pues teme que el diálogo bilateral se estanque nuevamente. Así, el Gobierno surcoreano trata de convencer de esta posición a Washington, aprovechando la visita a Seúl del representante estadounidense sobre asuntos norcoreanos, Stephen Biegun, quien ya se ha reunido con el secretario jefe de la Presidencia, Im Jong Seok, y con otros altos funcionarios surcoreanos.