Presupuesto nacional para 2019

El lunes 5 de noviembre ha comenzado el debate parlamentario sobre los presupuestos generales del Estado para 2019, un plan de gasto que en esencia da prioridad a dos temas: el empleo y la cooperación económica entre las dos Coreas...





Así es. De hecho, el presupuesto para el próximo año supera en un 9,7% al de este año, con un total de gastos de 470,5 billones de wones, siendo el margen de aumento el mayor en casi una década, exactamente después del incremento del 10,6% observado entre 2008 y 2009. Y destaca que el presupuesto específico para fomento de empleo sea el más cuantioso de la historia al alcanzar 23,5 billones de wones.





Al respecto, el Ejecutivo y el partido en el poder explican que esas partidas servirán para revitalizar el mercado de trabajo y mejorar la economía popular, ¿no?





Efectivamente, y es con esa lógica que insisten en que el plan de gastos debe mantenerse sin recortes. Sin embargo, desde ya son brutales las críticas de la oposición, que tilda el presupuesto para 2019 de populista. Incluso el conservador Libertad Corea acusó al actual Gobierno de ser “adicto” al despilfarro fiscal y de pretender tergiversar las estadísticas con empleos a corto plazo.





Pero pese a todo, la partida en la que se espera una mayor controversia corresponde a la de gastos de cooperación económica entre las dos Coreas…





De eso no cabe la menor duda. Para empezar, el proyecto de presupuesto del Gobierno incluye la ampliación del Fondo de Cooperación Intercoreana hasta 1,1 billones de wones. El monto en sí no es tan elevado considerando la magnitud general del plan de gastos. No obstante, es más que probable que sea motivo de discrepancias entre el oficialismo y la oposición, máxime al existir ya un fuerte un disenso entre ambos bandos sobre el proyecto de ratificación parlamentaria de la Declaración de Panmunjeom, establecida en la primera cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae in y el dirigente norcoreano Kim Jong Un. Por lo pronto, la postura del partido en el poder The Minjoo es que al tratarse de “gastos indispensables para la paz de la península coreana” tratará por todos los medios de mantenerlos, mientras que partidos conservadores como Libertad Corea están decididos a “revisarlos”, sobre todo para excluir del presupuesto los gastos que contradigan las sanciones internacionales contra Corea del Norte.