Octubre negro para la bolsa coreana

El mercado de valores de Corea mostró bastante inestabilidad el mes pasado. El KOSPI, índice general de la bolsa nacional, que se hundió el 29 de octubre por debajo de los 2.000 puntos, ha ido recuperándose levemente hasta alcanzar 2.020 puntos el 31 de octubre. Los precios de las acciones han vuelto a ganar terreno, pero aun así en el acumulado mensual registró una pérdida récord de 263 billones de wones. En tanto, el parqué automatizado KOSDAQ también bajó, anotando su peor caída desde la crisis financiera global en octubre de 2008. Entre septiembre y octubre la Bolsa surcoreana registró el peor desempeño del mundo desatando el pánico entre los inversores. Aunque también otras bolsas, incluido el NASDAQ, registraron un descenso promedio del 10%, el KOSDAQ y el KOSPI cayeron un 19,3% y un 13,4%, respectivamente, la primera y tercera cotas bursátiles más bajas del mundo.





El mal comportamiento de la Bolsa coreana se atribuye en gran parte a las turbulencias del mercado financiero global, a raíz del aumento de los tipos de interés en Estados Unidos y a la tensión comercial de las dos mayores economías del mundo. Sin embargo, los factores externos no han sido los únicos responsables de la volatilidad del mercado bursátil nacional. La industria coreana depende en gran parte de los conglomerados, por lo que si pierden dinamismo sacuden el mercado. Además, los organismos inversores no lograron estabilizar el parqué nacional. Al respecto, el Servicio Nacional de Pensiones ha sido tradicionalmente el escudo protector frente a turbulencias como durante la crisis financiera mundial en 2008 y la crisis de deuda soberana europea en 2011. En tan difíciles ocasiones, el fondo de pensiones amortiguó las ventas de inversores extranjeros y particulares devolviendo la calma al mercado. No obstante, este año ha empezado a recortar sus inversiones en la bolsa, sin compensar la salida de recursos. Se analiza que los factores externos de riesgo y el debilitamiento empresarial ya han pasado la factura al mercado bursátil, y de haber una nueva caída sería limitada. Pero a la vez se descartan grandes subidas. Los temores persisten por la disputa comercial entre Washington y Beijing, la desaceleración del gigante asiático, el posible techo de la economía estadounidense y las subidas de tipos de la Fed. se estima que el mercado bursátil de Corea dé un respiro y no repita la mala racha de octubre. Algunos analistas estiman que las compras de títulos coreanos aumentarán y que el mercado recuperará pronto su equilibrio, pero al considerar los riesgos tanto internos como externos latentes, insta al Gobierno a tomar cartas en el asunto y adoptar medidas rápidas y efectivas para tranquilizar la bolsa.