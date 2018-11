Nueva York acogerá reunión de alto nivel entre Pyongyang y Washington

ⓒYONHAP News

Esta semana, Corea del Norte y Estados Unidos celebrarán una reunión de alto nivel para hablar de desnuclearización y preparar la segunda cumbre entre sus líderes...





El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el vice presidente del Comité del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yong Chol, se reunirán el jueves 8 en la ciudad de Nueva York. Cabe señalar que las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington permanecen prácticamente estancadas desde la cuarta visita de Pompeo a la capital norcoreana a principios de octubre. En esta línea, se espera que la próxima reunión entre funcionarios de alto rango de ambos países marque un punto de inflexión en las negociaciones bilaterales y permita concretar el lugar y la fecha de la segunda cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un.

¿Está ya fijada la agenda de ese próximo encuentro en Nueva York?





Eso parece. El departamento de Estado estadounidense anunció el día 5 que las dos naciones discutirán sobre los avances para concretar una desnuclearización final y totalmente verificable de Corea del Norte. En concreto, se prevé que Pyongyang y Washington hablarán de la inspección in situ por parte de expertos internacionales a las instalaciones nucleares y balísticas de Corea del Norte, incluido el centro de pruebas nucleares de Punggyeri y la base de ensayo de misiles de Dongchangri, además de discutir los detalles para organizar una segunda cumbre bilateral.





¿Y cuál es la postura de Corea del Norte al respecto?





Mientras Washington insiste en que la premisa para levantar las sanciones contra Pyongyang no solo es la desnuclearización completa, sino también la comprobación de los pasos que el Norte vaya dando en ese sentido, Pyongyang sostiene que no adoptará medidas hasta que Estados Unidos no garantice compensaciones a cambio. A este tenor, recientemente el líder norcoreano, Kim Jong Un, criticó que países y fuerzas con actitud hostil se obsesionan en aplicar viles sanciones para provocar la rendición de Corea del Norte. En tanto, el Ministerio de Exteriores norcoreano expresó en un editorial que a menos que haya una respuesta concreta de Washington, Pyongyang no se moverá ni un milímetro.