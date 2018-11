Sistema de redistribución del horario laboral

ⓒYONHAP News

El Ejecutivo surcoreano y el oficialismo acordaron impulsar reformas legislativas para ampliar la flexibilidad en la redistribución del horario laboral y aliviar la carga de trabajo de las empresas, derivada de la reducción de las horas de trabajo. Sin embargo, es fuerte el rechazo del sector sindical, que acusa a las autoridades del Gobierno y del partido en el poder de contradecir su propia política destinada a generar empleo mediante jornadas laborales más breves.

El sistema de reparto de trabajo permite a las empresas no respetar la normas de las 40 horas semanales que establece la ley en vigencia, para en cambio acumularlas o repartirlas en un periodo determinado hasta que el horario laboral promedio de ese periodo coincida con el máximo legal. Dicho esto, lo que barajan el Ejecutivo y el partido oficialista es aumentar el periodo máximo en que una empresa puede redistribuir las horas de trabajos semanales en base a sus necesidades, de los tres meses actuales hasta seis meses. Por ejemplo, si se decide realizar la redistribución por periodo de dos semanas, será posible trabajar hasta 48 horas una semana y 32 la otra hasta llegar al promedio de 40 horas por semana, sin contar el máximo de 12 horas extra a la semana estipulado en la ley. Así, las empresas pueden acomodar con flexibilidad el largo de las jornadas laborales durante un periodo concreto de acuerdo a sus necesidades de producción. Sin embargo, el sistema no es tan favorable para los trabajadores, máxime si las horas laborales son distribuidas por periodos más largos. Es más, cuanto más amplio sea ese periodo, mayores serán las desventajas salariales para los trabajadores, pues la flexibilidad no se aplica a las horas extras devengadas. En otras palabras, desde el punto del trabajador, la ampliación del sistema de reparto de jornada laboral no es conveniente, ya que en el peor de los casos tendrá que trabajar más y cobrar menos.

Aún ante esta inquietud del sector laboral, se vaticina que la reforma legal pertinente será votada y aprobada en el Parlamento en vista del compromiso que muestra la clase política. Es más, el 8 de noviembre, los jefes parlamentarios de los principales partidos del país acordaron ratificar durante el presente año una enmienda para ampliar la flexibilidad en la redistribución del horario laboral. No obstante, la pregunta que queda es si este sistema podrá implementarse exitosamente en una situación en la que no cuenta con el consentimiento de trabajadores y sindicatos. De ahí que muchos señalan que es necesario que las autoridades preparen mecanismos sólidos y fuertes para disipar la preocupación de los trabajadores, limitando por ley el máximo de horas posibles de acumular en una semana y garantizando un mínimo tiempo de descanso para los trabajadores.