Corea del Norte y EEUU aplazan la reunión de alto nivel

La reunión de alto nivel que iban a mantener el 8 de noviembre en Nueva York el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el vicepresidente del Partido de los Trabajadores norcoreano Kim Yong Chol, fue postergada. Sin embargo, al hacer el anuncio pertinente apenas un día antes de la fecha prevista, Washington afirmó que si bien es lamentable el aplazamiento, eso no significa que las negociaciones con Pyongyang hayan perdido impulso y que programarán una nueva reunión a la mayor brevedad posible, considerando la agenda política nacional e internacional de ambos países.

En este mismo contexto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, aseguró el mismo día 8 de noviembre que la cumbre con el dirigente norcoreano Kim Jong Un se celebrará en algún momento a comienzos de 2019. Enfatizó además, que está satisfecho con cómo avanzan las conversaciones con Corea del Norte y que no hay necesidad de apresurar el proceso de desnuclearización, mientras ese país no lleve a cabo ensayos balísticos y nucleares. No obstante, en cuanto a las sanciones contra el régimen norcoreano, afirmó que aunque también su deseo es desactivarlas, requieren acciones sobre una “vía de dos sentidos”, sugiriendo que Corea del Norte deberá tomar medidas adicionales de desarme nuclear si busca quedar libre de las restricciones y del bloqueo económico-financiero.

En cualquier caso y pese a los comentarios de las máximas autoridades del Gobierno estadounidense, las dudas persisten sobre las verdaderas razones de la postergación de la reunión de alto nivel entre Pompeo y Kim Yong Chol. Dudas respecto a las cuales la explicación más convincente -por lo pronto- es que la Administración Trump acordó con prisa organizar un encuentro de ese tipo con Corea del Norte antes de las elecciones legislativas estadounidenses para no perder votos, para inmediatamente después de los comicios cancelarlo, al haber puntos en los que no pudo llegar a un acuerdo con las autoridades de Pyongyang.

Ante este panorama, la postura del Gobierno surcoreano es que si bien es decepcionante el aplazamiento de la reunión de alto nivel entre Corea del Norte y Estados Unidos, tampoco es tan decisivo y todo forma parte de un gran proceso hacia la completa desnuclearización y la paz de la península coreana. Aún así, parece inevitable a estas alturas la preocupación por los proyectos de cooperación intercoreana en marcha, como la reconexión de vías férreas, y puede que éstos se compliquen si Washington pide moderar la velocidad de las tareas relacionadas hasta reanudar sus negociaciones con Pyongyang.