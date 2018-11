Nuevo equipo económico de Moon Jae In

ⓒYONHAP News

Sobre la sustitución de los dos máximos responsables de las políticas económicas de la administración del presidente Moon Jae In, dicen que el cambio deriva de la supuesta discordia entre el ex vice primer ministro de Economía, Kim Dong Yeon, y el ex jefe de la Oficina de Políticas de Presidencia, Jang Ha Sung, ¿no?





Efectivamente, y como si hablara teniendo eso en mente, el apenas nombrado nuevo jefe de la Oficina de Políticas de Presidencia, Kim Soo Hyun, enfatizó que priorizará el trabajo en equipo. En su carrera de estadista, destaca la experiencia acumulada como secretario presidencial de economía popular, secretario presidencial de políticas sociales y viceministro de Medio Ambiente durante el Gobierno del ex presidente Roh Moo Hyun. Se sabe que es un hombre de confianza del actual presidente Moon Jae In, quien valora especialmente su sentido del equilibrio y su alta capacidad de planificación y coordinación de políticas.





¿Y qué se sabe del candidato a ministro de Finanzas y vice premier de Economía?





Se trata de una personalidad que ha desarrollado una sólida carrera en la función pública, interviniendo en concreto en la elaboración y ejecución de políticas económicas. Sobre él, la opinión de Cheongwadae es que posee un vasto entendimiento en cuanto a las tareas del Estado y que es un experto en presupuestos y finanzas públicas.





La sustitución del responsable de la Oficina de Políticas de Cheongwadae y del vice primer ministro de Economía está directamente relacionada con el descenso en los principales indicadores económicos del país, ¿verdad?





Sí, de ahí que sobre el nuevo equipo económico del Gobierno recaiga la urgente misión de trabajar conjuntamente para frenar la desaceleración de la economía surcoreana y solucionar el desempleo. En este contexto, el nuevo jefe de la Oficina de Políticas de la Casa Presidencial puntualizó que los tres ejes económicos de la administración de Moon Jae In seguirán siendo el crecimiento impulsado por el aumento de los ingresos, el desarrollo basado en la innovación, y la justicia económica, y que en torno a éstos redoblará los esfuerzos para superar las dificultades.