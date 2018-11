Bandas sonoras de películas y telenovelas de tema tradicional

El cine coreano se ha desarrollado tanto en las últimas décadas que casi ya no tiene nada que envidiar a la industria cinematográfica de Hollywood. Es frecuente que las películas coreanas atraigan a más de 10 millones de espectadores solo en el país y que se exporten con éxito al extranjero. Sin embargo, la situación fue muy distinta hasta los años 1990. Los filmes extranjeros inundaban los cines y la cinematografía nacional estaba al borde del colapso. Sin embargo, hubo una película sobre el canto tradicional pansori que se mantuvo en cartelera durante seis meses y vendió 1 millón de entradas solo en Seúl, logrando un récord nunca visto antes, a pesar de no contar con una sola estrella en el reparto. La película fue “Seopyeonje”, “el canto del oeste”, que dirigió el gran director Im Kwon Taek. Pero más notable fue que despertó un gran interés por el pansori entre la gente común, incorporando muchos términos de ese género en el habla diaria. Escucharemos, pues, en primer lugar un fragmento de la banda original de sonido de la películla “Seopyeonje”. Es la parte del pansori “La canción de Sim Cheong”, que narra el momento en que Sim Cheong se tira al mar y su padre recupera la vista.

“La canción de Sim Cheong” - Interpretación de Ahn Sook Sun.





La actriz que protagonizó la película “Seopyeonje” fue Oh Jung Hae오정해, pero la parte final, la que acabamos de escuchar donde aparece convertida en una eximia cantora, fue interpretada por la maestra Ahn Sook Sun, como les dijimos. El resto fue cantada por la propia actriz, que estudiaba pansori con la maestra Kim So Hee 김소희. Esto ayudó a romper el prejuicio de entonces sobre que los músicos tradicionales no debían aparecer en películas o hacer fusión. Pero este cambio de mentalidad amplió enormemente el horizonte de la música tradicional. Por otra parte, es sabido que últimamente la música tradicional tiene un papel muy importante en las bandas sonoras de las telenovelas. Uno de los temas más populares es “Onara”, la pieza musical distintiva de la telenovela “La joya del palacio”. Otro tema muy conocido es el instrumental “Los amantes”, interpretado con violín tradicional haegeum por Kkotbyeol꽃별, que fue incluido en la telenovela “Los cazadores de esclavos”, enriqueciendo y haciendo más memorables las escenas de la serie.

“Los amantes” – Kkotbyeol en el haegeum





Otras películas importantes de tema histórico y tradicional son “El rey y el bufón” y “Chihwaseon취화선”. “El rey y el bufón” se basa en un par de líneas que aparecen en los diarios del príncipe Yeonsangun, donde se explica que un bufón llamado Gong Il 공길provocó la ira del rey por hacer una representación satírica de los funcionarios corruptos del gobierno y terminó desterrado. “Chihwaseon”, en cambio, es una película sobre la vida del talentoso pintor Jang Seung Eop장승업 de fines del período Joseon. Películas como estas prueban que un filme o una serie televisiva bien hecha, amplía y enriquece la cultura mucho más que cualquier promoción cultural impulsada por las autoridades. La última pieza que escucharemos se llama “Suryong-eum수룡음”, que en la pelíncula “Chihwaseon” interpreta el actor que hace de Jang Seung Eop con una flauta de bambú. Hoy la escuchamos con flauta danso y saenghwang, un instrumento de viento.

“Suryong-eum” – Lee Du Won en el danso y Son Beom Su en el saenghwang