Corea firmará un TLC con dos países de la ASEAN

Nos dirigimos a Indonesia y Malasia, países con los que Corea del Sur impulsará la firma de sendos TLCs bilaterales.





Sí. Indonesia y Malasia son los principales países de la Asociación Económica del Sudeste Asiático, más conocida como ASEAN. Y para Corea del Sur son los países con mayor potencial para servir de puente hacia el resto del Sudeste Asiático. Por esa razón Corea busca suscribir sendos TLCs bilaterales con dichos países, pese a que las tres naciones ya comparten convenios económicos multinacionales.





¿Tienes más información sobre estos dos países?





Sí. Indonesia es el primer país productor de petróleo de Asia. Su población es la cuarta más grande del mundo, y su territorio es el más extenso de entre los países de la ASEAN. Su PIB per cápita es de 3.788 dólares. El volumen de comercio entre Corea e Indonesia en 2017 totalizó en 17.970 millones de dólares, mientras que Corea exportó 8.400 millones de dólares e importó 9.570 millones de dicho país. En tanto, Malasia no cuenta con una población o territorio tan grande como Indonesia, pero tiene una de las tasas de crecimiento más altas del mundo y ostenta un PIB per cápita de 10.703 dólares. El año pasado, Corea importó bienes de Malasia por valor de 872 millones de dólares, y exportó a dicho país por valor de 804 millones.





Como ya dijiste, las tres naciones forman parte de la Asociación Económica Integral Regional y también del TLC entre Corea del Sur y ASEAN. ¿Por qué harían falta nuevos TLCs bilaterales con cada uno de estos países?





La explicación es que a menudo un TLC multilateral no satisface las necesidades de cada país integrante, mientras que con un TLC bilateral, los países firmantes pueden reflejar todas sus necesidades en el acuerdo, y acatarlo con rapidez.