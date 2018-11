Crisis del sector automotriz

ⓒYONHAP News

El sector automotriz surcoreano atraviesa difíciles momentos. Incluso hay quienes diagnostican que está en crisis por los retrocesos de las ventas nacionales, la producción y las exportaciones de coches. En este contexto, las empresas automovilísticas pidieron al Gobierno medidas para reactivar el sector, así como ofrecer apoyo financiero a los fabricantes de repuestos.

En concreto, la industria automotriz propuso a las autoridades reactivar la demanda interna mediante beneficios tributarios y ayudas a las clases vulnerables, y ampliar la financiación de empresas de repuestos, para ayudarlas a superar las dificultades. También solicitaron moderar el ritmo de aumento del salario mínimo y elevar la flexibilidad, tanto en la gestión de las jornadas laborales, como en el reparto de trabajo. Sobre las relaciones entre sindicato y patronal solicitaron permitir jornadas laborales alternativas en caso de huelga, y promover un mayor equilibrio entre ambos en cuanto a poder de negociación, para flexibilizar el mercado laboral.

Las sugerencias del sector aumotriz fueron escuchadas atentamente por el Gobierno, que busca superar las dificultades con las empresas por la inquietud que genera la crítica situación del sector nacional de automóviles.

No en vano, los resultados trimestrales de las cinco firmas productoras de coches terminados de Corea del Sur están a la baja. Por ejemplo, Hyundai Motor sufrió un descenso interanual de ventas del 76% durante el tercer trimestre, al totalizar sus beneficios operativos en 288.900 millones de wones, apenas la décima parte del récord de beneficios que marcó entre abril y junio de 2012, con más de 2,5 billones de wones. También descendió la tasa de rentabilidad operacional, en este caso del 5% al 1,2%, nada menos que 3,8 puntos porcentuales.

El problema más grave, no obstante, no es solo la caída de ventas y beneficios operativos, sino el pronóstico de que la caída de rentabilidad no será un fenómeno pasajero. Además, el insatisfactorio desempeño de las productoras de coches terminados repercutirá en los fabricantes de repuestos y hará tambalearse al ecosistema de la industria automotriz de Corea, disminuyendo el empleo y acumulando esa pesada carga sobre la economía nacional en general.





La pregunta sería a qué se debe este retroceso del sector nacional de automóviles. La razón principal, lamentablemente es el debilitamiento de la competitividad internacional de las empresas, que pierden terreno en el cambiante mercado mundial donde es feroz la competencia por los vehículos del futuro, tales como coches autónomos y coches ecológicos.

De hecho, Corea del Sur, que durante años se mantuvo como quinta potencia del mundo en producción de automóviles, en 2016 cedió su lugar a India y en estos momentos está por permitir que México le adelante. Así las cosas, los expertos del sector subrayan que lo más urgente es impulsar el desarrollo de tecnologías del futuro y su aplicación a la producción automotriz, ya que rezagarse en ese campo aumentará las crisis a corto y medio plazo.