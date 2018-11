Polémica sobre bases balísticas norcoreanas

ⓒYONHAP News

El presidente estadounidense Donald Trump acusó esta semana al diario de The New York Times de difundir noticias falsas, refiriéndose a lo informado por este medio de que quedan en Corea del Norte alrededor de 20 bases balísticas sin declarar y que continúan los engaños de ese país. El mandatario afirmó que no hay nada nuevo en el reportaje de The New York Times y que estaba al tanto de todo.

En realidad, la información divulgada por dicho periódio se basa en un dato presentado por el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, un importante think-tank de Estados Unidos, que tras analizar unas fotos satelitales alegó que las actividades continúan en una base balística norcoreana a 85 kilómetros al norte desde la Zona Desmilitarizada y a 135 kilómetros al noroeste de Seúl. Puso acento en una base ubicada en la localidad de Sakganmol perteneciente a las fuerzas estratégicas del Ejército Popular de Corea del Norte que operan misiles balísticos. Agregó que las imágenes permiten ver que la base está activa y que mientras la prensa internacional presta atención al desmantelamiento de la base de lanzamiento de satélites de la costa oeste de Corea del Norte, las amenazas militares que representan las bases de misiles no declaradas de ese país para Corea del Sur y Estados Unidos podrían ser subestimadas.

Parecía que este informe del Centro de Estudios Internacional y Estratégicos y el reportaje de The New York Times que se hace eco causarían una gran polémica, al revelarlo mientras las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington permanecen estancadas. Dicho informe parece cuestionar la sinceridad y seriedad del régimen norcoreano sobre desnuclearización y alimenta el escepticismo de ciertos grupos de la clase política estadounidense. Sin embargo, “el incendio” fue apagado al darse a conocer que la información divulgada sobre las presuntas bases no declaradas de Corea del Norte es errónea y que Kim Jong Un no incumplió las promesas pactadas en la Declaración de Singapur con el presidente estadounidense Donald Trump.

Igualmente, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur afirmó que ya conocía la existencia y operación de la base balística de Seokganmol, y que las actividades en ese centro no representan nada extraordinario.

Al respecto, una autoridad del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales de Estados Unidos comentó en una columna en el sitio web especializado en Corea del Norte 38 North, que el reportaje de The New York Times exageró el contenido del informe del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos.