Diccionario Oxford elige “Tóxico” como palabra del año

El Diccionario Oxford eligió el adjetivo "tóxico" como palabra del año. Mayormente dicho término ha estado acompañado de vocablos como químico, masculinidad, sustancia, gas, ambiente, relaciones, cultura, desperdicios, algas y aire. Sobre todo, el término “químico tóxico” apareció en miles de noticias después de que un agente nervioso dejara inconscientes al ex espía ruso Sergei Skripal y a su hija. Mientras, en el movimiento "Me Too" destaca el término "masculinidad tóxica". Cabe recordar que la palabra del año en 2017 fue "youthquake", que se refiere a "un cambio significativo social, cultural o político que surge por la acción o influencia de la gente joven", mientras que en 2016 fue "noticias falsas" por la elevada frecuencia de uso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.