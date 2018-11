Desmantelarán la fundación de víctimas de la esclavitud sexual

ⓒKBS News

El Gobierno decidió desmantelar la fundación financiada por Japón a favor de las víctimas coreanas de esclavitud sexual impuesta por el Ejército japonés en tiempos de guerra…





Así es. El Ministerio de Igualdad de Género y Familia anunció el miércoles 21 que comenzará los procesos legales para desmantelar la Fundación para la Reconciliación y la Cura. Cabe explicar que este organismo fue establecido en julio de 2016 en base a un acuerdo sobre la esclavitud sexual suscrito en diciembre de 2015 entre la Administración de la ex presidenta surcoreana, Park Geun Hye, y el Gobierno japonés, que ofreció un fondo de 1.000 millones de yenes en favor de las víctimas para crear dicha fundación. El objetivo de la fundación era curar las heridas emocionales, y ayudar a las mujeres coreanas, que fueron sometidas de manera forzosa a la esclavitud sexual impuesta por el Ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, a recuperar el honor y la dignidad. Entonces, se repartió un total de 4.400 millones de wones entre las 34 víctimas supervivientes y los familiares de otras 58 víctimas ya fallecidas.





Pero entre la sociedad surcoreana surgieron voces criticando tanto el pacto como el procedimiento adoptado por Seúl y Tokio para establecer dicha fundación…





Exacto. Las víctimas y los grupos civiles criticaron fuertemente el acuerdo bilateral, pues Japón no ofreció una disculpa sincera, ni siquiera mostró su arrepentimiento, además de presumirse que ambos gobiernos acordaron desmantelar las estatuas en homenaje de las víctimas de la esclavitud sexual del país. Tras la llegada de la Administración de Moon Jae In en mayo de 2017, el Gobierno surcoreano decidió revisar el acuerdo bilateral y concluyó que fue un pacto político-diplomático que no reflejaba las opiniones de las víctimas. El Ejecutivo de entonces tampoco ofreció una explicación suficiente a las víctimas sobre los compromisos de Seúl al respecto, como abstenerse de hacer críticas sobre el tema en el escenario internacional, o aceptar dicho acuerdo como una solución final e irrevocable al problema de la esclavitud sexual.





En este contexto, el Gobierno surcoreano finalmente decidió desmantelar la fundación...





Así es. Ya hacía tiempo que la fundación no funcionaba normalmente, después de que varios integrantes del sector civil renunciaran a figurar como miembros del consejo directivo. De todos modos, se prevé que esta decisión podría complicar nuevamente las relaciones entre Corea y Japón, y cabe esperar una fuerte reacción por parte de Tokio.