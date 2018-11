Críticas de la ONU contra Japón respecto al problema de las esclavas sexuales

ⓒYONHAP News

El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas o CED hizo fuertes recriminaciones a Japón. En un informe publicado esta semana, dicho comité criticó al Gobierno japonés por no realizar esfuerzos ni para ofrecer las debidas disculpas e indemnizaciones a las víctimas de la esclavitud sexual, ni para averiguar el número de desaparecida entre esas mujeres, ¿no?





Sí, y eso ha llamado muchísimo la atención pues amplía el problema de las esclavas sexuales, que hasta la fecha se centraba solo en las víctimas supervivientes, para incluir a las fallecidas o desaparecidas durante o tras la Segunda Guerra Mundial, después de ser llevadas a la fuerza o con engaños a los campos de batalla para servir sexualmente a los soldados nipones.





El comité enfatizó en ese sentido que Japón no acata la Convención Internacional para la protección de las personas contra desapariciones forzadas...





En concreto afirmó que Japón no realizó ni el más mínimo esfuerzo por conocer el número de desapariciones o secuestros producidos entre aquellas mujeres que esclavizó sexualmente. Recalcó que el reclutamiento de esclavas sexuales cometido por el Ejército japonés no puede tener excusa, máxime en virtud del Artículo 1 de la Primera Parte de la aludida convención internacional, que destaca que nadie será secuestrado a la fuerza, y segundo, que no cabe aludir a circunstancias excepcionales, como estado o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra urgencia pública para justificar desapariciones forzadas.





Lo irónico es que en el mismo Comité contra las Desapariciones Forzadas, Japón reclama que se esclarezcan los casos de ciudadanos de su país presuntamente secuestrados por agentes norcoreanos en el pasado, ¿no?





Definitivamente. Nadie negará que el problema de los japoneses secuestrados es grave, pero también es cierto que Japón no hace bien al eludir de modo irresponsable y negligente el tema de las víctimas de la esclavitud sexual y los secuestros cometidos contra esas mujeres, mientras pide que se haga justicia con los suyos. En esta línea, podría decirse que el reciente informe del citado comité de la ONU es un fuerte golpe contra su conciencia.