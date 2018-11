Huelga de trabajadores y redistribución de la jornada laboral

ⓒYONHAP News

La Confederación Coreana de Uniones de Comercio, una de las dos mayores asociaciones gremiales del país, entró esta semana en huelga general abogando por la corrección de las malas prácticas del pasado, el derecho de sindicalización, la reforma social y la paralización de los procesos legislativos para una distribución más flexible del horario laboral. Sin embargo, está de más decir que lo que ha provocado la huelga es el último tema, la ampliación de la flexibilidad empresarial al redistribuir la jornada laboral, que en estos momentos de motivo de polémica en la sociedad surcoreana, junto con la reducción de la jornada laboral a 52 horas semanales, en concreto a 40 horas básicas más un máximo de 12 extras, por las que el trabajador cobraría como mínimo el 50% de lo que recibe habitualmente.

Los sindicatos se oponen a la ampliación de hasta seis meses, o incluso un año, del periodo durante el cual el empleador puede redistribuir la jornada laboral en base a sus necesidades, conforme al sistema de reparto de trabajo que le permite no respetar la norma de las 40 horas semanales más 12 extra que establece la ley en vigencia, si las acumula o las dispersa en un ciclo determinado hasta que el horario laboral promedio de ese periodo coincida con el máximo legal. El problema es que desde el punto de vista del empleado, esto no le conviene. Calculando las jornadas semanalmente, si trabajó 52 horas, el empleado cobraría su salario habitual por 40 horas más la paga por las 12 horas extras. En cambio, bajo el sistema de reparto flexible de trabajo, como el cálculo sería trimestral o semestral, las horas extras que trabajara durante algunas semanas no serían contadas como tales, si en otras cumplió jornadas más cortas. En otras palabras, el empleado trabajaría más horas pero sin cobrar todas las horas extra, lo que al final neutralizaría el efecto de la reducción del horario laboral.

Por lo pronto, la postura, tanto del Gobierno, como de la clase política es llegar a un acuerdo social sobre este asunto mediante el diálogo intersectorial; no obstante, la oposición de los sindicatos es demasiado fuerte. Es más, los afiliados a la Confederación Coreana de Uniones de Comercio directamente rehúsan dialogar, y de ahí nace la convocatoria de huelga general que iniciaron la presente semana.